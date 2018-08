Loire, France

Vous avez peut-être remarqué que le raisin a bien bruni ces dernières semaines dans la Loire. En effet, les vendanges vont être précoces pour la deuxième année consécutive. Les vignerons du département vont récolter le raisin durant les quinze premiers jours de septembre.

Récolte prometteuse

Dans le sud du département, là où l'on produit le Condrieu et le Saint-Joseph, la récolte s'annonce prometteuse. Lors des derniers contrôles de maturité réalisés mi-août, le raisin a révélé un degrés d'alcool déjà élevé. En revanche, le taux d'acidité est assez faible. Cette acidité a été brûlée par la chaleur des dernières semaines.

EXPLICATIONS I Anaïs Rouvière co-gérante du Domaine du Chêne à Chavanay Copier

Anaïs Rouvière la co-gérante du Domaine du Chêne à Chavanay est optismiste " la récolte s'annonce prometteuse, on a de magnifiques raisins en quantité et très certainement en qualité [...] ça a été plutôt bien équilibré au niveau du temps, la chaleur avait un peu bloqué la maturité du raisin mais on a eu des pluies assez régulières finalement". Le Domaine du Chêne qui produit chaque année entre 80 et 90 mille bouteilles prévoit de vendanger la semaine du 3 septembre.

Manque de main d'oeuvre

Pour vendanger, il faut du personnel. Cette main d'oeuvre est assez difficile à trouver début septembre dans le département. Plusieurs vignerons recherchent encore des bras, certains ont même installé des pancartes devant leurs domaines pour le faire savoir.

EXPLICATIONS I Joël De la Torre Directeur de l'agence Pôle emploi de Montbrison Copier

Pôle emploi a créé une plateforme spéciale pour accélérer les liens entre demandeurs d'emploi et recruteurs. Joël de la Torre le Directeur de l'agence Pôle emploi de Montbrison nous explique " l'outil numérique s'appelle Maintenant , il permet aux demandeurs d'emploi de s'inscrire très facilement en quelques minutes [...] et à l'identique on a les mêmes questions pour le recruteur [...] ça permet en direct de donner les références à l'employeur pour contacter le demandeur d'emploi".