Les vendanges savoyardes s'annoncent difficiles après le gel

Les viticulteurs se préparent à des vendanges compliquées. Après les épisodes de gel du mois d'avril, de nombreux pieds de vignes des coteaux de Savoie n'ont pas réussi à reprendre un développement normal. Les viticulteurs prévoient une baisse de 15 à 20% de la production savoyarde.

Sur sa parcelle de Saint-Pierre d'Albigny, toutes les vignes ont été brûlées par le gel tardif en Avril. Pour David Aurillet , cela représente une grosse partie de sa récolte. "Sur les 8 hectares et demi, 3 ont été brûlés à 100% par le gel et 2 autres, je ne suis pas sûr si le coût de la récolte vaudra le coup de passer récolter ce qu'il reste, parce que c'est faible et irrégulier."

La catastrophe ne concerne pas que le millésime 2017. Certains pieds ont trop souffert et devront être arrachés, regrette David. "Rien n'a repoussé sur celui là par exemple. Il n'y a pas de partie verte pour tailler l'année prochaine. C'est un cep qui est foutu. On sentira les conséquences sur l'année prochaine également."

Une qualité de vin exceptionelle

Seule consolation, la qualité exceptionnelle du raisin cette année. Pour Charles-Henri Gayet, viticulteur et président du comité interprofessionel des vins de savoie, le millésime s'annonce particulièrement bon : "On est dans un été ensoleillé, un année solaire, donc une récolte très qualitative, avec des vins puissants et aromatiques, avec une bonne longueur en bouche. On devrait être à la hauteur de l'année 2015, qui reste une référence pour les vins de Savoie."

Les viticulteurs espèrent maintenant qu'ils ne souffriront pas de la grêle ni du mildiou... Avec une fin d'été orageuse qui s'annonce.