Les vendanges sont lancées dans le vignoble sarthois

La récolte des grappes de raisins a commencé cette semaine dans les 150 hectares de vignes du sud Sarthe. Des vendanges précoces et perturbées cette année par la pluie. En revanche, après cinq années décevantes, la quantité est au rendez-vous malgré le gel du printemps.

Sous un ciel de traîne, au milieu des ceps, ce sont les premier coups de sécateurs et de serpettes. "Enfin" se réjouit Amandine Fresneau, viticultrice à Marçon. "On attend toujours les vendanges avec impatience. C'est un moment important. On a travaillé toute l'année, on a bichonné nos vignes, on les a préparées, on a travaillé notre sol, etc... pour qu'aux mois de septembre, octobre on ait le fruit de notre travail. Avec la vinification, c'est une période que j'adore".

Trop d'eau

Ce jeudi matin, 14 jeunes vendangeurs sont à l’œuvre dans la première parcelle du Domaine Fresneau. Un domaine de 16 hectares produisant des vins de Jasnières et Coteaux du Loir dont le millésime 2017 ne sera finalement pas aussi exceptionnel qu'annoncé en juillet. "Il y a eu énormément de pluie. 120 millimètres sur Marçon en août, 64 depuis début septembre et 23 rien que la nuit dernière. C'est énorme" s'écrie la viticultrice.

Amandine Fresneau, à Marçon 14 septembre 2017. © Radio France - Julien JEAN

La pluie a d'ailleurs contraint les 22 exploitations viticoles du Sud Sarthe à avancer le ban des vendanges. La plupart aurait aimé attendre encore un peu pour pouvoir faire des vins plus doux mais les prévisions météorologiques ne le permettent pas. Le risque, c'est que le raisin pourrisse. "La pluie va faire gonfler les baies. Seulement là, comme le fruit arrive à maturité, la pellicule est beaucoup plus fine. Donc elle va se craqueler et la pourriture grise va s'installer" explique Amandine Fresneau, qui consulte régulièrement l'appli météo de son smartphone. C'est donc une course contre la montre qui s'engage. D'ici 15 jours, les vendanges devront être terminées.

Une production presque doublée par rapport à 2016

En revanche, la quantité est au rendez-vous. Après cinq années médiocres, la production devrait retrouver ses standards. Malgré le gel d'avril qui a détruit 10 % des raisins, la famille Fresneau espère pouvoir produire cette année environ 80 000 bouteilles, contre 45 000 en 2016.