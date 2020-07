Les vendanges vont avoir lieu deux semaines plus tôt dans le vignoble Nantais

Cette année, les vendanges ne s’effectueront pas au mois de septembre mais fin août. En ces mois d'été les températures avoisinent les régulièrement les 30 degrés et le raisin mûrit plus rapidement. Cette préciosité annonce une cuvée 2020 de bonne qualité au domaine Château le Vallon des Pérrières.

Les vignerons du vignoble nantais vont récolter leur raisins dès la fin du mois d'août. Pour cause les températures. Elles avoisinent les 30 degrés depuis le début du mois de juillet et elles augmentent la teneur en sucre du fruit. Après une année 2019 difficile pour la filière viticole, cette précocité annonce une bonne cuvée 2020 au domaine Château le Vallon des Perrières à Clisson. Romain Héraud, le propriétaire des lieux compte vendanger entre le 20 et le 25 août. C'est deux à trois semaines plus tôt que les années précédentes.

20 hectares a vendanger

Entre 10 et 15 grappes de raisins sont présentes par pied de vigne et elles sont de bonnes qualités. Malgré cela les fortes chaleurs risquent de modifier le goût du muscadet. "Le soleil brûle les acides et augmente le sucre donc le degrés d'alcool. Le muscadet va sûrement être moins sec," déclare Romain Héraud.

Sur les ceps de pinot noir, cinq ou six grains sont déjà en véraison. C'est un peu plus tôt que d'habitude. - Romain Héraud

Les conditions climatiques favorisent également la production de vin rouge. "Il faut une très belle maturité pour faire du rouge. Il faut l'organe du fruit soit bien mûr." L'organisation du domaine est chamboulée à cause de la date des vendanges notamment pour la période de vacance.

Environ 17.000 bouteilles vont être produites au mois de mars 2021.