Vin : les vendanges vont être précoces dans la Loire

Après un printemps particulièrement ensoleillé et précoce, les vendanges vont débuter dès le début du mois de septembre. Reportage dans le Pilat, à Chavanay où tous les voyants sont au vert pour un très bon millésime.

"Finies les vendanges en octobre" disait Renaud. Cette année les paroles du chanteur d'Hexagone raisonnent plus que d'habitude. Dans le Pilat, on vendange d'ordinaire à la mi-septembre, mais cette année la récolte devrait avoir une bonne dizaine, voir une quinzaine de jours d'avance. "Nous avons eu un printemps très précoce" explique Gérard Boucher, viticulteur à Chavanay. L'avance étant prise dès le départ, on a continué à la garder. La récolte s'annonce de quantité moyenne, ce qui permet au raisin de mûrir plus facilement.

Vers une année exceptionnelle ?

Gérard Bouché a le sourire quand il nous emmène dans ses cépages de Syrah. La grappe a déjà très belle allure, une jolie couleur. Tout cela est de très bonne augure : "La situation se présente au mieux avec des raisins qui sont de belle qualité et très saints. Le soleil étant encore de la partie, il n'y a pas de raisons que l'on n'ait pas un beau millésime".

Les cépages de syrah appellation Saint-Joseph de Gérard Boucher à Chavanay dans le Pilat © Radio France - Kevin Boderau

Les analyses en laboratoire montrent que les vendanges vont pouvoir démarrer dès les premiers jours de septembre. Mais rien de mieux que le palais et l'expérience du viticulteur : "là le pépin est encore un peu vert. Avec la maturation, il va devenir marron et plus dur, il craque bien sous la dent et c'est là où la maturation est atteinte que l'on peut vendanger".

Comment savoir quand la vigne est prête à être vendangée ? Copier

Gérard Bouché produit entre 400 et 500 hectolitres par an. Cette année, il y en aura sans doute un peu moins, mais il privilégie la qualité à la quantité. Le viticulteur va maintenant passer les dix prochains jours à scruter le ciel en espérant que les orages passent leur chemin. Si c’est le cas, 2017 pourrait bien être une grande année.