Les ventes de cognac dans le monde se tassent en 2022

Après une période exceptionnelle, la filière cognac a observé en 2022 une normalisation de ses expéditions, ses ventes à l'export (98% de la production de cognac sont vendus à l'étranger). Avec 212,5 millions de bouteilles expédiées, c'est la troisième meilleure année jamais enregistrée dans l'histoire du cognac, derrière les années records de 2021 (l'après-COVID) et 2019. Les Etats-Unis enregistrent une baisse de plus de 3%, le marché chinois ralentit de près de 13%, et l'Europe subit les conséquences de la guerre en Ukraine et de l'inflation à hauteur de près de 6%

La filière reste confiante

De nouveaux marchés apparaissent : l'Afrique du Sud, le Kenya ou encore le Vietnam, en croissance en 2022 de près de 21% de bouteilles expédiées. Les efforts vont aussi se concentrer sur les pays d'Amérique du Sud (le Brésil, le Mexique) ou encore vers l'Inde. Avec une récolte 2022 "généreuse et de qualité", selon le président du Bureau National Interprofessionnel du Cognac, Christophe Véral, la filière cognac reste confiante pour l'année en cours. 2023 verra aussi le début du chantier du futur siège du BNIC, sur les quais de la Charente à Cognac. La première pierre sera posée en septembre pour une livraison en 2025. Ce nouveau siège sera tourné vers la recherche et développement, autrement dit le "cognac de demain", et remplacera l'actuel siège qui date de plus de 30 ans, puisqu'il a été construit en 1989.

