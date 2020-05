Les ventes de produits bio explosent pendant le confinement en Centre-Val-de-Loire

Le confinement a fait les beaux jours des producteurs bio. Entre le 17 mars et le 11 mai 2020, les achats de produits issus de l'agriculture biologique ont plus que doublé en Centre-Val-de-Loire. Selon l'association Bio Centre, qui regroupe 1.259 exploitations dans la région, dont 361 en Indre-et-Loire, les supermarchés, magasins de proximité et drives bio ont été pris d’assaut et ont connu des records d'inscription de nouveaux clients.

Un phénomène inédit selon Romain Fredon, chargé de mission grandes cultures au GABBTO, le Groupement des agriculteurs biologiques et biodynamiques de Touraine. "La période de confinement a emmené deux phases : la première a été une phase de stupeur et de sidération compte tenu de cet imprévu du confinement qui a fait disparaître des marchés, supprimé des points de ventes pour beaucoup de producteurs qui sont en circuit court. Mais ça a vite laissé la place à une phase de suractivité des fermes qui commercialisent notamment en circuit court et à une explosion de la demande des Tourangeaux !" analyse Romain Fredon.

"Les exploitations n'ont jamais fait autant fait tourner leur moulin pour écraser plus de grains que d'habitude pour répondre à la demande" Romain Fredon

Jusqu'à 70% d'augmentation des ventes

Les petits magasins des maraîchers ou des éleveurs de Centre-Val-de-Loire n'ont donc pas désempli pendant tout le confinement et les ventes se sont envolées selon Laure Amouriq, chargée de mission alimentation à l'association Bio Centre. "On a des augmentations de 50%, 60%, 70% du nombre de clients !" estime-t-elle. Un engouement pour la vente directe qui a permis de compenser les pertes liées à la fermeture des marchés et des restaurants.

En outre, selon Romain Fredon, il y a eu du côté des consommateurs une vraie prise de conscience. "Les gens ont cherché à s'approvisionner au plus proche (...) L'épisode Covid a ramené une conscientisation par rapport à la préservation de l'environnement", juge le spécialiste.

Mais il n'est pas certain qu'un tel succès soit durable. "Avoir un tel niveau de demande ne serait pas souhaitable car nos agriculteurs ont été exténués par cette période. Néanmoins, nous sommes convaincus qu'il y aura des changements d'habitudes de consommation", espère Romain Fredon.