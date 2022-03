Grippe aviaire: "Il n'y a pas d'autres solutions que de faire le dépeuplement" explique Julien Denormandie

Le ministre de l'agriculture au chevet des producteurs de volaille vendéens. Suite à l'épidémie de grippe aviaire Julien Denormandie a rencontré ce mardi à la préfecture de La Roche-sur-Yon les représentants de la filière. 2 millions d'euros ont déjà été débloqués pour soutenir les éleveurs. Un tiers, 525 des 1.500 élevages vendéens de volailles, ont être touchés par le virus.

Ce sont des décisions difficiles car il y a la détresse des éleveurs. Julien Denormandie

"Il y a quelques jours nous étions à 30 à 40 nouveaux élevages contaminés par jour" a rappelé le ministre de l'agriculture, "ces derniers temps nous sommes passés à une dizaine d'élevages contaminés par jour". Mais si la situation semble s'améliorer elle demeure extrêmement critique. "Notre priorité est d'empêcher le virus de continuer à se propager. Pour ce faire, nous avons mis en place des moyens inédits permettant de dépeupler les élevages où le virus est présent mais aussi de dépeupler en anticipation là où le virus s'est probablement rendu" a ajouté Julien Denormandie. Pour cela des moyens d'équarrissage plus importants ont été mis en oeuvre. "Plus tôt aura lieu le dépeuplement, plus tôt nous pourrons repartir sur des bases saines", a affirmé de son côté le président de la Chambre d'Agriculture des Pays de la Loire, Joël Limouzin. Ce dernier insiste sur "la priorité de préserver les élevages de sélection et toute la génétique car si les grands parentaux et parentaux devaient être anéantis, c'est 18 mois d'arrêt d'activité avant de redémarrer".

