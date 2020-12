Les vieux pneus boutés hors des fermes de la Somme !

Fini les pneus dans les fermes ! C'est un danger à la fois pour l'environnement et pour les bêtes qui peuvent avaler de la ferraille. Le problème c'est que s'en débarrasser coûte cher. Pour aider les agriculteurs le syndicat FDSEA lance une collecte qui va durer dix semaines.

Plus de 3 000 tonnes de pneus usagés vont être collectées

Fini les pneus dans les fermes ! Depuis des années, ils servent à tenir les bâches des silos et s'entassent par dizaines dans les exploitations jusqu'à se dégrader. Un danger à la fois pour l'environnement et pour les bêtes qui peuvent avaler de la ferraille. Le problème c'est que s'en débarrasser coûte cher et qu'ils terminent quelque fois dans des dépôts sauvages.

Pour aider les agriculteurs, la FDSEA de la Somme lance une grande collecte qui va durer dix semaines pour les adhérents et aussi pour ceux qui ne sont pas membres du syndicat. L'opération a débuté ce mercredi à Crécy-en-Ponthieu. Et le premier jour a été un succès. "Ça n'arrête pas", s'enthousiasme Samuel Decerf devant le ballet incessant des tracteurs sur le site de la coopérative Calipso. Le conseiller syndical qui pilote l'opération fait passer les véhicules sur la bascule pour la pesée, une fois les pneus largués, les agriculteurs viennent payer la facture.

Alléger la facture

Car il faut payer pour se débarrasser de ces pneus. "C'est 250 euros pour une tonne si on fait la démarche tout seul, là il faut compter 60 euros. C'est la force du collectif", juge Samuel Decerf. Car la fédération de la Somme, en se lançant dans cette démarche Ensivalor, mise en place par le ministère de la transition écologique a fait appel à de nombreux partenaires, que ce soient des coopératives laitières ou céréalières ou des collectivités. Au total, cette opération coûte 500 000 euros.

La Somme est parmi les premiers départements de France a organiser ces collectes de vieux pneus. 3 000 tonnes seront collectées en dix semaines. L'objectif du ministère est d'éliminer ces pneus des fermes d'ici 2025 dans tout le pays.

"C'est une opération avec un objectif sanitaire et environnemental", explique Marie-Françoise Lepers, secrétaire générale de la FDSEA de la Somme Copier

Ces pneus, trop usés pour être recyclés, par exemple en tapis vont servir de combustible dans des cimenteries. Et la FDSEA accompagne aussi les agriculteurs pour remplacer ces pneus avec des méthodes alternatives et qui génèrent moins de déchets.