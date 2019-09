Les vignerons confiants pour la qualité du Tursan 2019

Geaune, France

Tout est réuni pour un millésime de qualité pour les vins de Tursan cette année. "Il fait beau, l'état sanitaire est parfait. On voit les souches sont régulières et bien étalées", constate Jean-Louis Lafargue, président du syndicat de l'AOC Tursan et vigneron à Miramont-Sensacq.

Tout va se jouer sur l'arrière saison qui, pour l'instant, se déroule à merveille pour les vignerons de Tursan. "Je dirais qu'on est sur les mêmes bases que le millésime 2016, qui est un millésime de référence", explique le président de l’appellation.

Il faut encore attendre d’apporter les raisins à la cave et commencer à vinifier pour en être sûr, mais ce sera une année "plus qualitative que quantitative." En moyenne c'est entre 15.000 et 18.000 hectolitres d’appellation Tursan qui sont produits chaque année, et presque autant en moelleux IGP Landes.

Cette semaine ce sont les sauvignons blancs qui sont vendangés. Avant de passer au rosé et terminer par le rouge. La fin des vendanges est estimée pour le 10 octobre.