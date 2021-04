Les vignerons de Dordogne se préparent à faire face à d'autres épisodes de gel

Après les deux épisodes de gel cette semaine intervenus après un début de printemps très chaud et ensoleillé, les viticulteurs se préparent à devoir s'adapter durablement à ces phénomènes dangereux pour leurs vignes.

Au cours de plusieurs nuits de ce mois d'avril 2021, des records de température ont été battus. Pourtant, le début de ce printemps est particulièrement chaud et ensoleillé. Résultat, les vignes ont donné leurs premières feuilles plus tôt que prévu. Bien qu'en avance, les bourgeons de ces vignes restent particulièrement fragiles et ne supportent pas d'être soumis à de trop basses températures. C'est ainsi que de nombreuses vignes ont été décimée cette semaine en Dordogne.

Dans une interview, le ministre de l'Agriculture a affirmé de que des aides seront accordées aux agriculteurs après ces épisodes de froid au titre de calamité agricole.

Plusieurs méthodes pour se battre contre le froid

Dans l'attente de ces aides, les viticulteurs pensent déjà à l'avenir et à la capacité d'adaptation dont ils vont devoir faire preuve face à ces épisodes qui risquent de se répéter. Différentes techniques sont déjà mises en places, comme la combustion de bottes de paille humides pour créer un nuage de brouillard au-dessus des cultures et les protéger du froid. Cette méthode couteuse a déjà été mise en place dans le Bergeracois, mais s'avère inefficace lorsque les températures sont trop froides.

Elles font un bruit d'hélicoptère. Ces grandes tours d'une dizaine de mètres dotée d'une hélice motorisée mélangent l'air très froid, près du sol, avec celui en altitude, souvent moins froid. Même si l'air en altitude est aussi très froid il a au moins la vertu d'assécher l'air. L'humidité pendant les gelées rendent ces épisodes encore plus dangereux pour les vignes.

Certaines exploitations viticoles ont aussi usé d'une autre méthode : la taille tardive. À la fin de l'hiver, les viticulteurs coupent les branches des pieds de vigne, ce qui entame le processus de pousse. Cette année, certains vignerons ont procédé à ces tailles et ont été épargnés par les dégâts du gel.