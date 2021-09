Cette année, les vignerons de la Loire manquent de bras pour les vendanges, alors que pour la plupart des appellations la récolte a commencé autour du 17 septembre. A Chavanay, le vigneron Christophe Pichon peine, lui aussi, à trouver de la main d'œuvre, malgré ses efforts pour recruter des volontaires.

A Chavanay, le domaine Pichon vinifie 23 hectares, notamment de l'appellation Condrieu. © Radio France - Lauriane Havard

Des vendanges tardives et moins de vendangeurs

Le raisin a tardé à murir à cause du gel qui a frappé les vignobles en avril dernier dans la Loire, et par conséquent les vendanges ont été décalées de quelques semaines. Christophe Pichon pense que c'est notamment pour cela que lui et ses collègues vignerons ont du mal à trouver du personnel cette année. "D'habitude on a plus d'étudiants qui viennent vendanger, là ils sont déjà en cours". Quant aux vendangeurs plus âgés, d'année en année, il est plus difficile de compter sur eux. "L'âge avançant, les retraités ne viennent plus au domaine et c'est bien normal, ils n'ont plus forcément les capacités physiques". D'autant qu'au domaine Pichon, le terrain est assez accidenté car les vignes sont en coteaux et en terrasse. Résultat, "chez nous, il manque actuellement cinq personnes, sachant que la semaine prochaine, on va en perdre quatre, donc dans dix jours, il nous manquera une dizaine de personnes".

Christophe Pichon, vigneron et président de l'appellation Condrieu dans la Loire. © Radio France - Lauriane Havard

On avait jamais vu ça, on essaie par tous les moyens de trouver du monde ! La récolte, si on ne la fait pas aujourd'hui, on ne la fera pas à Noël !

En plus des vendanges tardives, Christophe Pichon redoute un "effet covid". "Il y a peut-être une crainte pour certaines personnes de se retrouver les uns à côté des autres dans les vignes". Le vigneron, également président de l'appellation Condrieu, a essayé de contrer cela en multipliant les appels sur les réseaux sociaux et même sur Le Bon Coin. "On avait jamais vu ça, on essaie par tous les moyens de trouver du monde ! La récolte, si on ne la fait pas aujourd'hui, on ne la fera pas à Noël !". Christophe Pichon se console avec la qualité du millésime, qui devrait être "exceptionnelle" cette année et en profite pour relancer un appel : "si des gens sont intéressés pour faire les vendanges, on sera ravi de les accueillir!".