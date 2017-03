Les vignerons de Sainte-Cécile-les-Vignes obtiennent l'AOC Côtes du Rhône Villages

Cela faisait 20 ans qu'ils attendaient ça : les viticulteurs de Sainte-Cécile-les Vignes viennent d'obtenir l'AOC Côtes-du-Rhône Villages. Trois caves coopératives et quinze caves particulières sont concernées. Elles espèrent voir leurs produits monter en gamme et trouver de nouveaux débouchés.

Le tout premier millésime de l'AOC Côtes-du-Rhône Villages Sainte-Cécile est présenté ce vendredi à la salle Camille Farjon de Sainte-Cécile-les Vignes. Aux dires des connaisseurs, il s'agit d'un vin "à la robe soutenue, aux tanins présents, avec des notes de fruits noirs et beaucoup de fraîcheur".

Les vignerons du secteur sont très heureux d'avoir (enfin!) obtenu cette Appellation d'Origine Contrôlée. Ils l'attendaient depuis longtemps, la première demande a été déposée il y a vingt ans, en 1997, auprès de l'INAO, l'Institut National des Appellations d'Origine.

Monter en gamme

Avec l'AOC, les producteurs espèrent voir leur produit monter en gamme et se démarquer des autres vins. C'est ce que souligne Marc Besnardeau, propriétaire du domaine des Grands Bois à Sainte-Cécile, et président de l'association de défense et de valorisation de l'Appellation Sainte-Cécile:

"Grâce à l'AOC, nous allons lancer une campagne de promotion offensive, avec une charte graphique, un logo (une harpe surmontée d'une grappe de raisin) et même une bouteille 'syndicale'. " (M. Besnardeau)

Il y a bien sûr des contreparties pour bénéficier de cette AOC. Les vignerons doivent respecter un cahier des charges précis, édicté par les Côtes du Rhône, explique Vincent Moreau, le propriétaire du château de Ruth :

Nous devons respecter un "itinéraire technique" et réduire nos rendement de 10% en moyenne, pour ne pas dépasser les 41 hectolitres par hectare. C'est le prix de la qualité (V. Moreau)

Cette toute nouvelle AOC Côtes-du-Rhône Villages concerne 1.370 hectares de vignes, répartis sur cinq communes : Sainte-Cécile, Sérignan, Travaillan, Suze-la-Rousse et Tulette. Trois caves coopératives et quinze caves particulières en font partie.

Notez qu'en Vallée du Rhône, on compte au total dix-huit appellations "Villages" et seize crus. Les AOC Côtes-du-Rhône représentent, en surfaces de vignes, l'équivalent de 100.000 terrains de football.