Arrêtons d'utiliser le mot "Rhône" pour tout et n'importe quoi ! Ce sont les vignerons des Côtes du Rhône qui s'insurgent, ils annoncent qu'ils vont mieux défendre leur appellation. Il s'agit d'éviter au mieux la banalisation, au pire le discrédit...

C'est une réglementation européenne qui leur permet de contrôler l'utilisation des mots Côtes-du-Rhône et Rhône.

"On ne peut pas utiliser le mot Rhône comme on le souhaite lorsqu'on n'est pas sur des vins de cette appellation", rappelle Fanny Hennequin du service juridique de l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine. "D'autre part, il existe dans le secteur viticole, un encadrement strict de toute référence géographique sur les étiquetages de vins."

Comprenez qu'un vin du Luberon pourra pas s'appeler Côtes-du-Rhône, mais en revanche, vu sa proximité avec le Rhône, il pourra, comme Ventoux ou Grignan-lès-Adhémar par exemple se dire vin de la Vallée du Rhône..

Pour les crus, comme Gigondas par exemple, la hiérarchie de l'appellation permet qu'ils s'appellent cru des Côtes-du-Rhône. "Si nous avons des contentieux, nous irons en justice", assène Philippe Pellaton, le président du syndicat général des Côtes-du-Rhône, qui veut renforcer les contrôles.

"Il est important de préciser l'utilisation des mots Rhône et Côtes-du-Rhône pour éviter toute confusion et tromperie auprès du consommateur."

Contrôles sur les étiquettes à l'étranger

Il s'agit d'éviter que des vins de Pays se retrouvent avec la mention "Rhône", qui pourrait tromper l'acheteur. Mais c'est surtout à l'export que les vignerons vont se faire vigilants. Combien de vins en Chine se retrouvent baptisés Côtes-du-Rhône en idéogrammes ?

Il y a quelques années, des bouteilles ont été interdites, des bouteilles sud-africaines, arborant sur l'étiquette, une image de chèvre et"Goats do Rhoam". Essayez de prononcer façon yaourt, et vous comprendrez l'analogie. (Goats signifie chèvres).

Cette restriction de l'utilisation du mot Rhône ne concerne pas que le vin. Un fromager ou un fabriquant de thé ne peut pas se prévaloir du nom s'il associe d'autres éléments en relation avec le vin, sur sa présentation ou ses images.

Il s'agira de démontrer une tentative de"parasitisme, la volonté de capter la notoriété de l'appellation et toute l'économie qui est derrière", précise Fanny Hennequin.

"Ce n'est pas juste parce qu'il y a une feuille de vigne qu'on va être dans le détournement de notoriété. Mais plus on a de références dans le domaine viticole à travers des feuilles de vigne, un verre de vin, une grappe de raisin, des notions de cru, le vocabulaire utilisé pour le secteur viticole", plus il y a de raisons de soupçonner une tentative de parasitisme.