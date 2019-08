Les vignerons du Forez se préparent pour les vendanges

Trelins, France

Les vignerons des Côtes du Forez commencent à avoir la tête aux vendanges, qui devraient débuter autour du 15-20 septembre. La campagne de recrutement est lancée pour ces emplois saisonniers. Des offres circulent sur les réseaux sociaux et via Pôle emploi. "Sur l'ensemble des Côtes du Forez, ça représente une quinzaine de personnes par exploitant", indique Loïc Chèze. Lui recherche de la main d'oeuvre pour son domaine, à Leigneux, mais aussi pour la cave coopérative qu'il préside, la Cave des vignerons foréziens, à Trelins. "On cherche du personnel pour traîner la vendange du quai où l'amènent les coopérateurs jusqu'aux cuves ou au pressoir, et aussi des personnes pour du travail en cave, avec des notions d'oenologie", ajoute-t-il.

Chaque exploitant recrute en moyenne une quinzaine de saisonniers

Loïc Chèze travaille avec des habitués, mais il constate que "c'est souvent la course", pour trouver les dernières recrues. Parce que la tâche est difficile. Et parce que c'est un emploi court dans le temps : entre quelques jours et six semaines selon la taille des parcelles et selon la méthode de vendanges, manuelle ou mécanique.

Au domaine Verdier-Logel à Marcilly-le-Châtel, en revanche, les équipes sont déjà presque au complet. Pour trouver la vingtaine de personnes nécessaire, Odile Logel compte sur les habitués. Malgré la difficulté des vendanges à la main, ils reviennent chaque année, assure-t-elle : "il faut aussi savoir créer une ambiance chaleureuse, et que les gens se sentent bien dans l'équipe, donc nous on fait encore à l'ancienne; on fait une pause vers 9 heures pour le casse-croûte et les gens mangent chez nous le midi" . Pas d'hébergement sur place en revanche. C'est rarement le cas dans les Côtes du Forez. Ce sont donc plutôt des personnes du secteur qui participent aux vendanges.

Un forum emploi décidé aux vendanges est organisé le 28 août à l'agence Pôle emploi de Montbrison, de 13h30 à 16h.