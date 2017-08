Les vignerons du Frontonnais s'attendent à un millésime 2017 très pauvre en quantité

Ce week-end avait lieu la 29e édition du Festival "Saveurs et Senteurs" de Fronton. A quelques jours des premières vendanges, les vignerons sont inquiets. Beaucoup d'entre eux ont été très impactés par le gel et la grêle cette saison.

Un millésime 2017 extrêmement pauvre en quantité. Voilà ce qui attend les vignerons du Frontonnais, à une dizaine de jours des premières vendanges. En revanche, la qualité s'annonce plutôt bonne si la météo reste clémente jusqu'à la fin du mois d'août.

"Suivant les secteurs, soit tout se passe très bien, soit c'est la misère", explique Frédéric Ribes, le président du syndicat des Vignerons du Frontonnais. Globalement, on estime entre 50 et 60% les pertes sur l'appellation. Une moyenne, car certains professionnels ont tout perdu ou presque. En cause, les intempéries du printemps - les gelées d'avril suivies par les orages et la grêle de juin - qui ont décimé certaines exploitations.

Écouler les crus précédents pour compenser

Sur les 20 hectares de vignes de Cédric Faure à Labastide-Saint-Pierre, par exemple, la moitié ont été détruites par le gel puis la grêle. "C'est énorme, lâche-t-il. Il faut faire le dos rond". Car si la récolte 2017 n'est pas récupérable, tout l'enjeu aujourd'hui est de garder les clients jusqu'aux vendanges de l'année suivante. Pour cela, les professionnels devront écouler leurs stocks des années précédentes, notamment 2016 qui a été un bon millésime.

Favoriser sur les circuits courts

Sur la propriété de Philippe Cauvin à Villaudric, la situation est encore pire : jusqu'à 90% de pertes. Le vigneron ne voit pas d'autre choix que de miser sur la stratégie commerciale, notamment en développant les circuits courts : "On a la chance d'être aux portes de Toulouse donc on va tenter de faire venir les Toulousains dans notre vignoble à la découverte de nos vins".

Une récolte très hétérogène

Reste une question pour beaucoup de professionnels : quand et surtout comment vendanger ? En effet, sur une même exploitation, à cause des intempéries, les raisins ne sont pas tous au même degré de maturité. "On s'attend à une récolte d'une grande hétérogénéité, ajoute Guy Salmona qui s'avoue toujours dans le flou quant à la date des vendanges. On va essayer de les repousser le plus possible pour profiter des derniers jours de soleil et avoir un raisin qui arrive à peu près en même temps à maturité."

Dans le Frontonnais, les tout premiers coups de sécateur devraient être donnés fin août, plutôt précoce, mais jusqu'à trois semaines plus tard sur les parcelles les plus endommagées par la météo. Selon le syndicat des Vignerons de l'appellation cependant, il ne devrait pas y avoir d'impact ou peu pour les consommateurs. Les prix des vins de Fronton 2017 ne devraient subir qu'une légère hausse.