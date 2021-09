Les vignerons manquent de main-d'œuvre pour les vendanges en Champagne

Le Comité Champagne dévoile ce mercredi 8 août les dates des vendanges 2021 cépage par cépage dans les 319 communes de l'appellation Champagne. Une récolte qui s'annonce difficile pour certains vignerons, toujours à la recherche de "bras" à quelques jours des premiers coups de sécateurs.

Étudiants et Covid-19

"Cette année est un peu compliquée, car elle est 'normale', explique Thomas Gérardin, vigneron à Vitry-en-Perthois. Sur les dernières années, on avait des récoltes précoces (dès le mois d'août ndlr.) On trouvait de la main d'œuvre notamment avec les étudiants, sauf que maintenant, ils ont repris les cours. Et puis on sent que l'activité économique repart puisque beaucoup de vendangeurs qui étaient chez nous depuis plusieurs années ont retrouvé du travail. C'est une bonne chose mais ça créé une difficulté pour nous."

La crise sanitaire du Covid-19 n'aide pas non plus à attirer les volontaires, notamment la main d'œuvre étrangère : "C'est compliqué pour tout le monde, développe Adrien Sébille, gérant de ETV Sébille, basée à Bassu dans la Marne. Le Covid freine les habituels vendangeurs bulgares ou turcs avec qui nous travaillons. Ils ont peur du virus et ne viennent pas cette saison."

120.000 saisonniers en Champagne pour les vendanges

Résultat, les prestataires doivent faire jouer leur réseau et le bouche-à-oreille pour satisfaire leurs clients : "On essaie, mais on peine à trouver, confie Adrien Sébille. Il me manque aujourd'hui une équipe de 18 personnes. Mais les vendanges devraient s'étaler plus que prévu donc on arrivera peut-être à faire tout ce qui est à faire. Sinon on fera deux jours de vendanges de plus."

Pour le prestataire marnais Vinocut, autre stratégie depuis plusieurs années : les intérimaires sont quasiment tous Ardennais. Une façon de se protéger face à cette pénurie : "On a une liste importante de vendangeurs pour être sûrs d'avoir 100 ou 120 personnes dans les galipes, on est obligé d'en recruter plus", développe Christophe Froment, co-gérant.

Chaque été, 120.000 personnes viennent en Champagne pour les vendanges.