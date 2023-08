Les vignes du Toulois attaquées par l'oïdium, entre 10 et 15% de dégâts

Entre 10 et 15% des vignes de l'AOC Côtes de Toul sont malades, touchées par une attaque d'oïdium sans précédent. "Normalement c'est plutôt le mildiou, soulève Thomas Colson viticulteur au domaine de l'Ambroisie. Pas de chance, cette année le mildiou c'est à Bordeaux et dans le Sud de la France, nous on a plutôt l'oïdium." La propagation de ce champignon, constatée au mois de juillet par les producteurs, a été favorisée par l'humidité, les variations de température et le vent.

ⓘ Publicité

"Quelques dégâts d'une parcelle à l'autre"

"Effectivement sur les quinze-vingt dernières années, c'est la plus grosse attaque d'oïdium qu'on ait eue", fait savoir Thomas Colson. Il s'empresse d'ajouter qu'elle a été "maîtrisée". Dans son domaine de 8 hectares et demi, en viticulture raisonnée, il n'a pas eu d'autres choix avec son associé que d'utiliser des produits de synthèse pour bloquer l'évolution du champignon.

"En 2022, on a utilisé de la bouillie bordelaise et du souffre, comme un vigneron bio. C'est comme l'homéopathie, on le prend quand tout va bien. Quand on a une attaque de maladie, on prend les antibiotiques. Ce n'est pas de gaîté de cœur." Ce sont surtout les viticulteurs bio qui sont les plus touchés par l'oïdium, malgré l'usage de souffre et d'écorces d'oranges

Une période cruciale

La bonne nouvelle, c'est que la véraison approche. Un stade crucial pour la viticulture : le grain gonfle, se remplit de sucre et change de couleur. Si tout se passe bien l'oïdium ne pourra plus attaquer. En revanche, pour écarter le risque de voir les pieds pourrir, il faut que le beau temps, sec, s'installe. "On va aller mettre un cierge", plaisante le vigneron lorrain.

Les vendanges sont prévues pour la mi-septembre dans le Toulois. Le Domaine de l'Ambroisie est à la recherche de candidats, titulaires du permis B, pour les aider à ramasser les grappes.