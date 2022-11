Les Vignes du Vent, ce nouveau vin du Roussillon qui sera peut-être sur votre table en février

"Si on ne fait rien, dans cinq ans on arrache toutes les vignes." Le constat est terrible. Fabienne Bonet, la présidente des Vignerons catalans , veut retrouver espoir. "Dans le Roussillon, nous sommes fragilisés par de petits rendements, par la sécheresse et les aléas climatiques des dernières années. Le but de cette nouvelle marque est donc d'assurer un revenu qui permettrait aux vignerons de mieux vivre de leur activité." Cette nouvelle marque, baptisée Les Vignes du Vent, proposera plusieurs cuvées dès février 2023.

ⓘ Publicité

Six caves coopératives, actionnaires des Vignerons catalans, s'engagent dans le projet. Ensemble, elles testeront à l'aveugle leurs différents vins pour les assembler et composer des cuvées uniques. En 2023, seront commercialisées deux cuvées de rosée, quatre cuvées de rouge, trois de blanc et également du vin doux naturel.

Un prix de vente plus élevé

La stratégie des Vignes du Vent doit permettre aux vins du Roussillon d'être mieux identifiés par les consommateurs, avec un étiquetage qui reste à préciser mais qui devrait proposer "une rupture des codes visuels" dans le domaine du vin.

Trois gammes de prix seront attribuées aux premières cuvées, autour de 10, 20 et 30 euros la bouteille, pour mieux rémunérer les vignerons. "Quand vous vendez des vins à six euros comme c'est souvent le cas, une certaine clientèle n'achètera pas ces vins", remarque Pascal Provencel, le consultant en stratégie de marque qui a travaillé sur le projet.

"Nos caves garderont leur identité."

Régis Ouguères, président de la cave Terres Plurielles

Les Vignes du Vent fonctionneront en parallèle de l'activité habituelle des six caves concernées, qui continueront de vendre leurs vins normalement. "Ce sera une marque commune et complémentaire, précise Régis Ouguères, le président de la cave Terres Plurielles à Tautavel. Nos caves garderont leur identité."

Pour les vignerons, la marque est vue comme une nécessité. "Les appellations n'ont pas su apporter une rémunération suffisante, note Patrick Mauran, le président des vignobles Terrassous. Le moral des producteurs est en berne. Je crois que la marque nous rapprochera, dans un élan important."

L'étiquetage des bouteilles n'est pas encore établie, mais voici à quoi devrait ressembler le logo des Vignes du Vent.

Vous l'aurez compris, le nom de la marque fait référence aux sept vents qui traversent les Pyrénées-Orientales : la tramontane, le gréco, le migjorn, la marinada, le vent d'Espagne, le vent d'Availl et le canigonenc. Un vent, grâce auquel les vignobles du département ont le taux de traitement le plus bas de France.

Les six caves coopératives de la marque Vignes du Vent