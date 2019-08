Les vignes n'ont pas été touchées par la canicule en Vaucluse

Département Vaucluse, France

Le ban des vendanges approche à Avignon. La fête sur le Rocher des Doms qui ouvre la saison des vendanges aura lieu cette année le 31 août. L'occasion pour les viticulteurs de faire un point ensemble sur l'été, alors que les vendanges vont bientôt commencer. Une donnée est dans toutes les bouches, la canicule puis l'épisode de sécheresse qui a suivi.

Des vignes qui s'adaptent à la chaleur ?

"On a eu très peur, confirme Jacques Sauzade, vigneron à Sainte-Cécile-des-Vignes, dans le nord du département. Il n'y a pas eu de pluie depuis le mois de juin... Mais on a eu l'autorisation d'irriguer, heureusement. Finalement, la vigne a très bien résisté. Il fait plus chaud chaque année, mais on a l'impression que la vigne s'adapte à la température.

Et le viticulteur de souligner ne pas avoir eu de problème avec la cochylis, plus connue sous le nom de vers de la grappe, "grâce" aux fortes chaleurs.

"Je n'ai jamais eu une aussi belle récolte." Jacques Sauzade, viticulteur

Finalement, l'année 2019 pourrait même s'avérer excellente, selon le Compagnon des Côtes du Rhône : "On a des raisins très sains, pas de grains abîmés... Cela fait des lustres que je suis dans les vignes, et je n'ai jamais eu une aussi belle récolte."

Les vendanges pourront donc commencer comme prévu, la première semaine de septembre pour le vin blanc et la deuxième semaine pour le rouge. Les vignerons vont entrer dans la période la plus importante de leur année : "On croise les doigts, on ne tombe pas malade, on surveille les machines et le ciel", conclut Jacques Sauzade.