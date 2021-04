Les producteurs du vignoble Sable de Camargue, durement touchés par le gel, réclament deux années blanches

L'état et la région Occitanie ont annoncé vouloir soutenir les viticulteurs après la gelée noire récente. Satisfaction dans le vignoble IGP Sable de Camargue dont le berceau est Aigues-Mortes. Mais il faut aller vite et notamment mettre en place deux années blanches en matière de ponctions fiscales.

Gelée noire dans le vignoble IGP (indication géographique protégée) Sable de Camargue, entre 60 et 100% des parcelles atteintes sur l’ensemble du vignoble dans la terrible nuit du 7 au 8 Avril. Les vignerons et viticulteurs du rosé Sable de Camargue (3.000 Ha, 103 Exploitants pour 200.000 Hectolitres et 2,6 Millions de bouteilles) n'avaient jamais connu une telle situation depuis 1967. 9 jours après " la catastrophe", la région Occitanie devrait voter ce vendredi une aide de 5 millions d'euros, l'état devrait y aller aussi de son écot. Sur place on s'est remis au travail pour "tenter" de sauver entre 30 et 50% de la récolte. Rien n'est gagné pour les viticulteurs Gardois.

Une aide rapide pour au moins deux années blanches

Patrick Guiraud est le président du syndicat des vins sable de Camargue. Il enregistre avec satisfaction l'effort de la région Occitanie ainsi celui annoncé de l'Etat mais avec "quels critères, combien de paperasses et dans combien de temps ?". Il faut aller plus vite, selon lui et déclencher "des aides immédiates car les frais en attendant le versement des subventions courent". Un effort effectif "sur la taxe foncière bâtie et non bâtie", par exemple, échues en octobre. Pour Patrick Guiraud, "ce sont deux années blanches qui seront nécessaires" pour sauver le secteur.

Tu ne peux rien faire et tu pleures

Cette terrible de nuit du 7 au 8 Avril restera dans les mémoires. "Nous ne sommes pas une région à gel, la proximité de la méditerranée nous protège" explique Nathalie Bruel du Domaine du Petit Chaumont à Aigues-Mortes (Gard). Le dernier gel massif remonte à 1967. Autant dire la surprise qui a saisi l'ensemble de la profession. "Mais la vigne est forte, on va lui faire confiance, la retravailler pour qu'elle reprenne". Même si la reprise n'est pas forcément "beaucoup fructifère, on espère sauver peut-être 30% de la récolte".

On va se mettre en mode escargot

Explique le président du syndicat des vins Sable de Camargue. Comme les adhérents de la cave coopérative les Sablons à Saint-Laurent d'Aigouze. 600 hectares touchés par cette gelée noire (76% détruits) qui ont réduit la voilure. Réduire les frais, une priorité. "Sur mon exploitation, j'ai déjà licencié la moitié de mon personnel" dit Bernard Vila, "on va passer aux 35 heures". Lui aussi va tenter de sauver ce qui peut l'être mais entre le gel et aussi le déficit pluviométrique "la vigne est en plein stress, mais c'est une liane, c'est solide, on peut avoir des surprises".

