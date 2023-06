Les vignobles Barde en Dordogne élus vigneron de l'année des vins de Bergerac

L'histoire est belle. Cette année, c'était la dernière de Régis Giron, le maître de chai qui prend sa retraite après quarante-deux ans de bons et loyaux services pour les vignobles de la famille Barde. C'est aussi l'année où la SCEA du Maine , avec son Château Le Raz basé à Saint-Méard-de-Gurçon, est sacrée "vigneron de l'année", pour un Montravel rouge de leur cuvée prestige "Les filles".

Une fin de carrière récompensée

C'est d'ailleurs le maître de chai qui est venu chercher la récompense ce vendredi 2 juin, à l'issue du concours organisé au Château du Roc à Creysse : "C'est une fin de carrière sur la plus haute marche ! Mais c'est le résultat d'un travail collectif", sourit Régis Giron, que ses patrons de la famille Barde ont envoyé pour soulever le trophée en forme de pied de vigne, d'où surgit une main tenant un verre de vin.

"J'ai fait toute ma carrière aux vignobles Barde, donc 42 ans, et en théorie je suis à la retraite depuis le premier janvier 2023. C'est mon dernier bébé, j'ai une remplaçante qui n'a que 25 ans, et qui sait qu'elle a un énorme challenge à relever au sein de ce vignoble". Il y a 70 hectares à gérer, 16 produits différents, dont ces haut-de-gamme "Les filles".

"Les filles", un hommage

Le nom avait été choisi par Patrick Barde, l'un des patron, "en hommage à notre personnel féminin, et notamment à toutes ces petites mains, qui passent souvent des heures très chaudes l'été à fignoler ces raisons-là". Le résultat ? C'est un Montravel aux accents de fruit rouge et de cerise noire, avec une note de vanille et une touche de bois. Il est encore en fin d'élevage, et pas encore mis en bouteille.

La SCEA du Maine a remporté le prix face à 195 autres échantillons goûtés par les jurés, qui ont décerné en tout 33 médailles d'or. Une belle récompense pour cette entreprise familiale, située juste à mi-chemin entre Saint-Emilion et Bergerac, 28 km dans un sens, 28 km dans l'autre. En 2022, c'est Gaëlle Reynou-Gravier, à la tête du domaine de Perreau, à Saint-Michel-de-Montaigne qui avait été sacré meilleur vigneron de l'année des vins de Bergerac.