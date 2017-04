Les vins blancs alsaciens parmi les meilleurs au monde

Trois vins blancs alsaciens figurent parmi les vainqueurs du concours des grands vins blancs du monde 2017 organisé à Strasbourg ce dimanche et ce lundi.

Le jury du concours des meilleurs vins blancs du monde vient de rendre son verdict. Au palmarès figurent trois vins alsaciens qui remportent les grands prix dans leur catégorie :

Gewurztraminer : sélection de Grains nobles 2013 de la maison Aiméstentz à Wettolsheim

Pinot gris : Réserve 2016 de la maison Lucien Albrecht à Eguisheim

Riesling : Grand Cru Frankstein 2015 de la maison Jean Hauller et fils à Dambach la ville

Plus de 900 vins goûtés

Pendant deux jours, 70 œnologues issus d'une vingtaine de pays ont participé à ce concours. Ils ont goûté plus de 900 vins. Six cépages étaient en compétition : Riesling, Pinot blanc, Sylvaner, Gewurztraminer, Pinot gris et les vins blancs d'assemblage.

Pour les Sylvaner, Eiswein de la maison Anselmann Werner und Gebrüder à Edelheim en Allemagne remporte la mise. Deux vins tchèques sont également mis à l'honneur : le Rulandské Bilé - Pozdni sber 2016 de la maison Znovin Znojmo As à Satov pour le Pinot blanc et le Ryzlink Vlassky 2009 sélection of grapes, de Vinselekt Micholvsky à Rakvice pour les vins blancs de cépages et d'assemblage.