Les vins de Lorraine désormais "côtes à côtes"

Cernés par les géants que sont l'Alsace, la Champagne et la Bourgogne, les vins produits en Lorraine sont désormais connus et reconnus des amateurs. Mais jusqu'à présent, AOC Moselle, AOC Côtes de Toul et IGP Côtes de Meuse, jouaient leur propre partition pour promouvoir et vendre leur production. "Nous nous côtoyons tous depuis des décennies, on se connait tous les uns et les autres, mais on travaille tous de notre côté. On avait besoin de créer une synergie pour mieux se faire connaitre et mieux communiquer vers l'extérieur" détaille Norbert Molozay, à la tête du Château de Vaux à Scy-Chazelles et président de l'AOC Moselle. C'est ainsi que les trois vignoble donnent naissance aux "Vins de Lorraine."

Norbert Molozay (AOC Moselle), Stéphane Vosgien (AOC Toul) et Amandine Rivière (Terroirs de Lorraine) © Radio France - Clément Lhuillier

Démarche de promotion

Il s'agit pas d'une nouvelle appellation qui apparaitra sur les bouteilles, mais d'une nouvelle marque qui devrait permettre "d'améliorer la visibilité sur le plan national et international." "Il s'agit de dire au plus grand nombre que nos vins sont de qualité, nos terroirs, nos cépages, nos typicités" ajoute Stéphane Vosgien, le président de l'AOC Côtes de Toul. "Nous pouvons faire valoir nos différences, mais il n'y a pas de concurrence entre nous." En effet, la palette des vins lorrains est vaste : auxerrois, Pinot Noir, Pinot Gris, Gris de Toul, Gamay, Chardonnay, Müller-Thurgau, avec ou sans bulles... Et les paysages très variés, du lac de Madine aux villages du Toulois en passant par la Vallée de la Moselle et le pays de Vic sur Seille. L'objectif est donc d'étendre la clientèle, jusqu'à 80% locale actuellement. Le projet prévoit une stratégie et une communication commune, sur des supports visuels et un site internet www.vins-de-lorraine.fr