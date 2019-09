Les vins de Menetou-Salon, en pleine forme pour leurs soixante ans

Menetou-Salon, France

Les vins de Menetou-Salon, c'est 600 hectares de vignes entre Bourges et Sancerre, pour 90 vignerons. Une appellation qui remonte donc à 1959 et qui se porte très bien... Le Menetou salon sait exister, malgré sa proximité avec Sancerre. La preuve, les viticulteurs plantent une douzaine d'hectares de vignes supplémentaires chaque année. Menetou-Salon, c'est 4,5 millions de bouteilles aujourd'hui : " On a besoin de grandir, encore, insiste Francis Audiot, président de l'appellation. On a beaucoup de jeunes, des vigneronnes notamment, et ça, c'est engageant pour l'avenir. On a même, des fois, l'impression qu'elles goûtent mieux que nous ! "

Menetou-Salon, c'est une appellation qui couvre 600 hectares aujourd'hui. © Radio France - Michel Benoit

Un vin léger, fruité, minéral et frais. Du sauvignon, bien sûr mais également, du pinot noir : le menetou rouge représente un tiers de l'appellation. Philippe Gilbert, produit même plus de rouge que de blanc : " Lorsque j'ai repris l'exploitation familiale, il y a plus de 20 ans, je pensais que c'était un terroir à sauvigon, mais je pense avoir fait la démonstration aujourd'hui que c'est aussi un grand terroir pour le pinot noir."

Les vendanges seront précoces à Menetou-Salon cette année comme partout. © Radio France - Michel Benoit

25 % du Menetou-Salon est certifié Bio, un record dans la région ; preuve que les viticulteurs sont prêts à s'adapter. Et ils le devront de toute façon, ne serait-ce que pour affronter le réchauffement climatique qui pourrait bouleverser le goût de leur vin, alerte Francis Audiot : " Il faut qu'on continue de lui garder cette fraîcheur. A nous de gérer le travail des vignes en conséquence. On parlait beaucoup à une époque d'augmenter la hauteur du feuillage. Cela dope la photosynthèse et la consistance en sucre. Je ne pas sûr que ce soit toujours d'actualité." Un vin que vous pouvez conserver plus de 10 ans, sans problème.