Les vins de Moselle changent de dimension

Moselle, France

L'AOC Moselle gagne du terrain ! Après avoir obtenu l'Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) en 2011, le vignoble a désormais ses contours précis avec la délimitation officielle de son aire géographique validée par un décret ministériel du 24 septembre dernier. Actuellement, une vingtaine de viticulteurs exploitent 78 hectares de vigne. Le nouveau périmètre porte l'AOC à 680 hectares, dans les secteurs de Sierck-les Bains et Contz-les-Bains, le Val de Metz et le secteur de Vic-sur-Seille.

Un long travail d'analyse des terroirs

"Cela fait plusieurs années qu'on attend cette délimitation" se félicite Norbert Molozay, exploitant du Château de Vaux et président du syndicat des viticulteurs AOC Moselle, invité de France Bleu Lorraine ce lundi.

On a forcément gardé les meilleurs

Ce résultat est le fruit d'un long travail d'expertise. Sous la houlette de l'INAO (Institut national de l'origine et de la qualité) plusieurs spécialistes, dont des géologues et des historiens, ont analysé les 900 hectares anciennement classés en VQSD (vin délimité de qualité supérieure). "La délimitation a permis de concentrer les plus beaux terroirs, les meilleures parcelles, les mieux exposées avec un travail au niveau du sol et de l'histoire. Il y a plus d'un siècle, il y avait 5.000 hectares de vignes plantées en Moselle. On passe à 680 hectares, dont on a forcément gardé que les meilleurs."

Une offre largement inférieure à la demande

Ces terres classées AOC sont désormais préservées de toute urbanisation et peuvent à nouveau être plantées de vignes. De quoi étendre les exploitations existantes et permettre à de nouveaux viticulteurs de s'implanter. Cette nouvelle étape est en tout cas décisive dans le développement de ce vignoble assure Norbert Molozay : "L'offre est largement inférieure à la demande. Si on veut vendre un peu plus en France et exporter à l'étranger, il faut planter plus de vignes et produire plus de vin."