Les viticulteurs alsaciens cherchent des bras pour les vendanges

Les vendanges en Alsace devraient débuter dans deux semaines. La profession recrute déjà des coupeurs, via Pôle emploi. Dans une semaine, Alsace Vendanges activera sa ligne dédiée. L'an dernier, Alsace Vendanges a pu recruter 2.000 personnes pour couper et transporter le raisin.

Colmar, France

La date des vendanges n'a pas encore été fixée mais les viticulteurs alsaciens cherchent déjà de la main d'oeuvre pour le mois de septembre ! Le site de Pôle emploi maintenant.pole-emploi.fr propose des offres dans les vignes alsaciennes.

Le site de Pôle emploi se targue de mettre en contact candidats et recruteurs en moins de cinq minutes. Il s'agit essentiellement de postes de coupeurs, mais aussi de porteurs, de conducteurs de tracteurs, de cavistes. Il faut avoir plus de 16 ans pour briguer un emploi dans les vignes, être en bonne santé et en règle vis-à-vis de la législation française du travail.

La semaine prochaine, mercredi 21 août, "Alsace Vendanges" ouvrira une ligne de téléphone directe, pour collecter les offres d'emploi et les candidatures, le 03 89 20 80 70.

L'an dernier, "Alsace Vendanges" a pu fournir 2.000 postes de vendangeurs.

La profession s'attend à une récolte en baisse

Les dates officielles des vendanges seront fixées lors de l’assemblée générale des viticulteurs d’Alsace, le 2 septembre 2019. La collecte du raisin dure en général six semaines, hors vendanges tardives.

Le coup d'envoi de la récolte pourrait être donné dans un mois, vers le 10 septembre, pour les vins tranquilles. La collecte du raisin destiné au crémant devrait commencer début septembre. L'an dernier, les vendanges ont démarré exceptionnellement le 22 août, dopées par la météo estivale.

Cette année, les volumes de récolte seront très certainement plus bas que l'an dernier en raison des deux épisodes de canicule qui ont fait des dégâts dans les vignes en plaine d'Alsace.