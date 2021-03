Les viticulteurs bordelais manifestent contre les prix cassés de Lidl à Libourne

La pilule n'est toujours pas passée dans le vignoble bordelais. Après le syndicat des Bordeaux et Bordeaux Sup, ce sont les syndicats des Jeunes agriculteurs et de la FDSEA qui ont appelé à manifester, ce mardi, sur le parking du magasin Lidl de Libourne. Les syndicats toujours très remontés après la foire aux vins de la chaîne de supermarchés. Un prix, en particulier, a retenu leur attention : une offre proposant d'acheter six bouteilles d'une caisse de vin de "Bordeaux Terres d’exception" pour 1,69 euro la bouteille.

Alors, ce samedi matin, à l'appel de leurs deux syndicats, environ 80 viticulteurs se sont rassemblés sur le parking du Lidl, installant des monticules de pieds de vigne, accrochant des banderoles et garant deux tracteurs. Après avoir brièvement filtré l'entrée des clients dans le magasin, s'être entretenus avec son gérant et les clients, ils se sont installés pour un apéritif et un barbecue toute la matinée.

"Quand on a du vin qui se vend à des prix trop bas, ce n'est pas rémunérateur, donc les vignes vont disparaître. Vendre du Bordeaux en dessous de 3 euros TTC, ce n'est pas viable pour tout ou partie de la filière", juge Jean-Samuel Eynard, le président de la FDSEA en Gironde. Dans le magasin, même si la foire aux vins est terminée, on trouve encore une bouteille en vente à 1,99 euro. Quand il a vu ces prix, Guillaume viticulteur dans le Blayais a été "déçu et inquiet. Avec des prix comme ça, on ne peut pas rémunérer notre travail, ni faire évoluer l’agriculture dans le bon sens. En dessous de deux euros, on rentre dans l’inacceptable", juge-t-il. "Sachant que dans ce prix, il faut compter la TVA, les taxes, le bouchon, la bouteille, l'étiquette, le carton... Il reste plus grand chose pour le vin"; renchérit Olivier, viticulteur à Puisseguin.

Juste à côté, Noémie a repris en 2020 une exploitation à Lussac. "C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase", dit cette syndiquée Jeunes agriculteurs, qui a entamé sa carrière avec le Covid-19 et les taxes Trump. Pour elle, ce genre d'actions "va nous permette d'éveiller le consommateur pour qu'il fasse des choix éclairés lors de ses achats".

Et justement, sur le parking les avis sont mitigés, et assez équilibrés. Smaïn "ne cautionne pas les 1,69 la bouteille. C'est beaucoup trop bas, il faut qu'ils vivent. C'est pas que je préfère le payer plus cher, mais je suis solidaire des gens qui travaillent". Mais à l'inverse, "ça permet à des gens qui n'ont pas de moyens de s'acheter une bouteille de Bordeaux de voir ce que c'est", lui répond Christian.

Débat difficile à trancher, mais côté Lidl, on souligne que toutes les bouteilles de la foire aux vins sont parties comme des petits pains, y compris les moins chères. Le prix se justifie par un prix du vrac bas, justifie Théau Desmedt, le responsable achats vins de chez Lidl. "Il y a des surstocks en ce moment à Bordeaux, il faut les écouler. On peut les écouler par la grande distribution - nous on en achète plusieurs centaines de milliers de bouteilles pour ce type d'opération. Sinon, quelles alternatives s'offrent ? La distillation ?", s’interroge-t-il, refusant l'idée d'un vin "bradé".