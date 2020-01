Les viticulteurs bordelais partent à la rencontre des consommateurs

Ce vendredi et samedi, à l'occasion de la Saint-Vincent, qui célèbre le saint patron des vignerons, plus de 1.300 professionnels du vin bordelais sillonnent toute la France pour faire la promotion de leurs vins directement auprès des consommateurs.

Ils font la tournée des restaurants, caves, bars ou encore supermarchés pour faire connaître les vins bordelais qui ne sont pas forcément des grands crus. Rachel Hubert est vigneronne au domaine familial : Château Peybonhomme-Les-Tours, en Blaye côte de Bordeaux. Elle n'a pas hésité une seconde à participer à l'opération. "C'est important de se rapprocher des consommateurs, pouvoir discuter avec eux, leur présenter nos vins, leur donner envie de venir voir notre domaine, de venir visiter des vignobles qui ne sont pas très loin", détaille la viticultrice.

Fabienne Buccio, la préfète de la Gironde (à droite), est venue soutenir l'initiative des viticulteurs bordelais. © Radio France - Louise Buyens

Miser sur les consommateurs locaux est une nécessité alors que les ventes du vin bordelais aux États-Unis, un gros marché d'exportation, ont sérieusement chuté. Ils accusent une baisse de 46 % de leurs ventes en valeur entre 2018 et 2019, à cause de l'instauration d'une nouvelle taxe.

L'opération pourrait être renouvelée l'année prochaine.