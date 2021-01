Les viticulteurs de Drôme Ardèche plutôt sereins face au Brexit

Les viticulteurs s'inquiétaient des conséquences qu'une sortie du Royaume Uni de l'Europe aurait sur le commerce, mais l'accord négocié les a rassuré. La crainte majeure, c'était que les vins français se voient soudain appliquer des droits de douane, ce qui aurait fait augmenter le prix de la bouteille, fausser la concurrence, compromis le marché. Mais dans l'accord validé entre Londres et Bruxelles, aucun droit de douane ni aucun quota ne s'applique.

En revanche, les viticulteurs s'attendent à une surcharge administrative explique Philippe Pellaton, le président d'Inter Rhône : "le Royaume-Uni remet une douane, donc certainement des documents à remplir pour faire rentrer les marchandises et les biens. Il va donc y avoir du travail administratif en plus pour les entreprises qui exportent, et sans doute des cafouillages le temps que l'on comprenne les bons documents à remplir, que les Britanniques nous les transmettent. Mais ce n'est pas une charge fiscale ni financière, c'était le plus gros écueil à éviter."

Les Britanniques joueront-ils sur les taxes ?

Pas trop d'inquiétude dans l'immédiat donc. Mais libérés du marché commun, les Britanniques seront peut-être tenté de jouer sur les taxes, déjà existantes, appliquées sur les vins prévient Xavier Gomart, le directeur de la Cave de Tain : "le vin est un symbole de la France. On le voit bien avec les Etats-Unis : quand ils ont estimé que la France n'était pas sage, ils ont taxé le vin. Les Anglais risquent d'être tentés de faire exactement de même. En plus, pour les Anglais, le vin, c'est un peu comme l'essence en France. On met des taxes pour arranger le budget. Et je ne pense pas qu'il y ait des gilets pourpres au Royaume Uni pour défendre le vin!"

Il s'écoule entre 15 et 20 millions de bouteilles de Côtes du Rhône par an au Royaume-Uni. Les importateurs ont fait des stocks les dernières semaines de 2020, ne sachant pas exactement alors dans quelles conditions allait se dérouler le Brexit.