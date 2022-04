Les viticulteurs du Sauternais devront encore lutter contre le gel la nuit prochaine

L'an passé ils avaient perdu plus de 90 % de la récolte alors cette année ils se sont équipés : canons à air chaud et éoliennes thermiques viennent compléter le dispositif traditionnel des braseros et des bougies. L'épisode de gel devrait prendre fin ce mardi matin. Encore une nuit à tenir ...