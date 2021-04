Les viticulteurs et les arboriculteurs très durement touchés par les gelées dans le Gard

Le thermomètre est parfois descendu jusqu'à - 7 degrés et, plus généralement, des températures négatives ont été enregistrées sur l'ensemble du Gard. Elles n'ont épargné aucune zone géographique, ni aucun secteur de production.

Les agriculteurs gardois sont sous le choc après les fortes gelées qui ont touché le département dans la nuit de mercredi à jeudi. Même s'il est encore trop tôt pour dresser un bilan complet, les dégâts causés par cette chute brutale des températures s'annoncent considérables sur les arbres fruitiers et les vignes. Dans certains endroits, le thermomètre est parfois descendu jusqu'à - 7 degrés et, plus généralement, des températures négatives ont été enregistrées sur l'ensemble du Gard. Et elles n'ont épargné aucune zone géographique, ni aucun secteur de production.

Selon les premières tendances, les pertes de récoltes vont de 20% à 40% pour les secteurs les plus épargnés, mais elles peuvent grimper jusqu'à 100% dans les zones les plus touchées. Ce premier bilan visuel devra être affiné dans les jours qui viennent, mais d'ores et déjà les différents acteurs de la filière agricole joints pas France Bleu Gard Lozère parlent tous de "véritable catastrophe".