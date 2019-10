Les viticulteurs gardois inquiets après la surtaxe de 25% sur les vins exportés aux Etats-Unis

Gard, France

Les viticulteurs gardois sont inquiets après la décision des Etats-Unis de taxer certains produits européens comme les vins "tranquilles" de moins de 14 degrés. Depuis ce vendredi matin, ces vins coûtent 25% plus cher pour les consommateurs américains. Une décision unilatérale de Donald Trump en représailles aux subventions accordées par l’Union européenne à l’avionneur Airbus. Aucune taxe douanière en revanche pour les vins italiens.

Pour Denis Verdier, le président de la fédération des vins IGP du Gard, "c'est la double peine pour la viticulture. Parce qu'on n'est pas concerné par Airbus et parce qu'on est en concurrence avec les vins italiens. Le fait de surcharger nos prix de 25% nous met vraiment dans une situation difficile."

"La consommation du vin baisse en France donc on est obligé d'exporter"

Denis Verdier explique que la consommation de vin baissant en France, les viticulteurs ont développé leur marché à l'export ces dernières années. "30% des vins gardois sont exportés notamment vers l'Europe du Nord et les Etats-Unis. On est en train de casser ces efforts. On a alerté les ministères concernés parce que cette mesure met à mal nos marchés."

Des vendanges en baisse de 17% en 2019 dans le Gard

La taxation des vins français intervient alors même que les vendanges ont baissé de 17% dans le Gard cette année. 2,7 millions d'hectolitres contre 3,2 millions l'an dernier. "On a un atout, c'est que cette année, la récolte est de très bonne qualité. On a donc des armes pour se battre mais ce n'est pas évident."