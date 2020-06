Les viticulteurs tourangeaux, pas très emballés par la distillation de crise qui leur est proposée

Des millions de litres de vin transformés en gel hydroalcoolique ou en bioéthanol, qui aurait pu penser qu’une telle chose pourrait arriver il y a encore quelques mois ! C’est pourtant bien ce qui va se passer dans les prochaines semaines.

Le gouvernement laisse la possibilité aux viticulteurs qui se retrouvent avec des invendus sur les bras, et qui doivent faire de la place dans leurs cuves en vue des prochaines vendanges, de distiller leur vin en échange d’une indemnisation (78 centimes le litre pour un vin sous appellation, 58 centimes pour un vin sans indication géographique). Les viticulteurs ont reçu les formulaires d’inscription il y a quelques jours, ils doivent se prononcer d’ici le 19 juin.

"Notre travail est de créer, pas de détruire" - Bertrand Couly, viticulteur

Bertrand Couly produit du Chinon sur 23 hectares, et pour lui ce n’est pas la meilleure solution qui est proposée aux viticulteurs. Il faudrait plutôt dit-il, "une aide au stockage qu’une aide à la distillation". Et puis "ça va un peu contre notre travail, qui est de créer et pas de détruire. On vient aussi de connaître trois années où on a eu des gelées, on était en manque de vin, donc proposer de _détruire des récoltes maintenant alors que l'on a connu dans des années très proches des manques de produits, ça me semble être une aberration_".

De son côté Rémy Causson en parle comme d’une possibilité, d’une solution éventuelle pour écouler tout le rosé qu’il n’aurait pas vendu cette année. Et pourtant, il ne s’en servira pas, le dispositif arrive trop tôt pour ce viticulteur du Noble Joué, il faut en effet s’engager avant le 19 juin. "C'est difficile pour nous de s'engager si tôt, il faut attendre, on a besoin d'y voir plus clair avec la récolte 2020 et l'été à venir si les ventes sont au rendez-vous".

Un prix trop bas selon les viticulteurs

Autre problème pour lui, le prix payé au producteur. C’est aussi le cas de Bertrand Couly. "C'est 78 centimes le litre pour des AOC, ça rémunère même pas le travail qu'on a effectué pour le produire, _c'est vraiment de la vente à perte_".

Et puis pour Jean-Martin Dutour, le président d’Interloire, également producteur à Chinon, si cette solution peut être intéressante dans certains cas, ce n’est pas une mesure qui peut sauver toute la filière. "Nous produisons 5 à 6000 hectolitres par an, si on distille 100 hecto et qu'on touche 7800 euros, c'est toujours 7800 euros, mais nous venons de perdre 500 000 euros de chiffres d'affaires".

C'est toujours 7800 euros, mais nous venons de perdre 500 000 euros de chiffres d'affaires - Jean-Martin Dutour, viticulteur

Lui envisage quand même de distiller le vin contenu dans l’une de ses cuves, pour faire de la place en vue des prochaines vendanges. Mais la véritable solution pour lui, ce serait de pouvoir stocker tous ces vins pour les commercialiser plus tard. Il résume, cette mesure n’est "pas à la hauteur de la crise que nous sommes en train de traverser".

Ce plan d'aide est financé par des fonds publics européens. Les professionnels ont estimé les besoins en distillation à trois millions d'hectolitres. Mais les fonds débloqués devraient permettre de traiter deux millions d'hectolitres, soit 200 millions de litres, au niveau national.