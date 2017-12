Après une foire 2016 sans animaux vivants, en raison de la grippe aviaire, la foire de Jaligny a retrouvé son ambiance habituelle ce mercredi matin. Les dindes, mais aussi des oies et des canards, ont trouvé preneur pour Noël.

Jaligny-sur-Besbre, France

Les plumes sont de retour. Elles tapissent le sol de la halle de Jaligny, avec la paille fraîche répandue pour l'occasion. Et surtout, ça glousse et ça cacarde (les oies) même si les volailles sont souvent couvertes par le brouhaha des visiteurs.

700 volailles étaient à vendre pour cette 68eme foire, un petit recul par rapport à une foire classique où on tourne autour de 1000 animaux. Probablement le contre-coup de l'année dernière, certains éleveurs ont hésité à relancer la production après l'épisode de grippe aviaire qui avait touché toute la filière.

La halle de Jaligny sur Besbre © Radio France - Emmanuel Moreau

De nombreux habitués sont repartis avec leur dinde tenue par les pattes. Le plus souvent, ce sont des personnes âgés, qui savent déplumer et préparer une volaille. Mais beaucoup de visiteurs en ont profité pour passer commande auprès des éleveurs. Ils reviendront dimanche pour le marché de Noël chercher une dinde préparée. C'est toujours là traditionnellement que les ventes sont les plus importantes.

Direction la table de Noël © Radio France - Emmanuel Moreau

Le jeu de l'oie © Radio France - Emmanuel Moreau