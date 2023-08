"Les volumes sont là" : une belle production de mirabelles cette année en Alsace

"Cette année c'est super. On a des arbres plein et les mirabelles sont belles." Au milieu des feuilles, entourée de branches et de fruits, Marie se réjouit. Ça fait 5 ans qu'elle participe à la cueillette d'une exploitation de Traenheim (Bas-Rhin) et ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu d'aussi belles récoltes. "L'année dernière, c'était vraiment pas bon. On avait beaucoup de fruits qui éclataient dans les doigts. C'était beaucoup moins agréable pour la cueillette. Là, cette année, on est fiers de ce qu'on récolte."

ⓘ Publicité

Gros volumes, petits calibres

L'année dernière, les seaux des cueilleurs étaient donc beaucoup moins remplis de bons fruits. La faute au gel de printemps, le principal danger pour les fruits à noyaux . Cette année, les producteurs l'ont évité. "On a eu quelques aléas climatiques, avec des fortes chaleurs début juillet qui ont un peu réduit les calibres. Les pluies des derniers jours ont fait que certains fruits éclatent. Mais ça ne représente que dix pourcents de la récolte environ", explique Joël Reisz, qui possède un peu plus d'un hectare de mirabelliers à Traenheim.

La cueillette est beaucoup plus agréable cette année, car beaucoup moins de fruits éclatent dans les doigts des saisonniers © Radio France - Jules Hauss

Il est aussi président de l'association des producteurs de fruits à noyaux d'Alsace et confirme que les voyants sont au vert cette année un peu partout dans la région : "Les volumes sont là". Il se réjouit aussi du retour d'une belle couleur rouge sur beaucoup de mirabelles. "Ça dépend des variations de températures et cette année, certaines nuits du mois de juin ont été fraiches. On retrouve donc une robe rouge sur beaucoup de fruits, ce qu'on voyait moins ces dernières années."

Les cageots s'empilent beaucoup plus rapidement que les autres années sur l'exploitation © Radio France - Jules Hauss

Remplissant des cageots par centaines, sa mère Marthe, 47 ans de mirabelles dans les doigts, se réjouit elle aussi de cette production. "Elles sont belles. Ça finira en belles tartes, en confiture ou même en schnaps", glisse-t-elle avant malice. Avant ça, il faut tout ramasser. L'équipe de quinze cueilleurs - pour la plupart des habitués - est partie pour une dizaine de jours pour récolter les fruits de près de 600 arbres du vergers.