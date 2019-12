Leurs porcs font du bruit et sentent mauvais : des éleveurs du Douaisis condamnés

Les 84 cochons de la ferme Delval à Aniche, près de Douai, sentent mauvais et font trop de bruit. C'est en tout cas ce que pense une de leurs voisines, qui les a attaqués en justice. Elle vient d'obtenir gain de cause, et les éleveurs doivent payer 58 000 euros de pénalités.