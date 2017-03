Leurs trésoreries sont à sec, les agriculteurs du Gard manifestent

A l'appel de la FDSEA et du CDJA du Gard, une bonne vingtaine d'agriculteurs ont manifesté à Nîmes devant l'organisme payeur des subventions. Des agriculteurs excédés par les retards de paiement. Pour certains l'arriéré monte à 50.000 euros, ils n'ont plus un centime en caisse.

Venus avec deux tracteurs et leurs remorques, une vache, deux chèvres et deux moutons, ces agriculteurs demandent le paiement des subventions agro-environnementales dues pour les années 2015 et 2016. A l'origine de ces retards de paiement, des difficultés informatiques. Une explication inaudible pour ces agriculteurs qui sont pour certains, et à cause de ces retards, en grande difficulté financière.

Jérôme Bertrand, éleveur de taureaux, en agriculture biologique, à Bourdic

Des agriculteurs de tous métiers : éleveurs ovins, bovins et caprins, riziculteurs ou viticulteurs, tous sont devant le même souci : plus un centime en caisse à cause de ces retards de paiement, l'administration leur doit à chacun plusieurs dizaines de milliers d'euros. Un éleveur de taureaux, installé à Bourdic, n'a plus que quoi nourrir ses bêtes, ses voisins lui ont donné du foin qu'il ne peut pas acheter.

manifestation agricole jeudi 9 mars 2017 devant l'Agence de service et de paiements à Nîmes

Des agriculteurs calmes, déterminés. Aussi, à la sortie de la délégation reçue par les personnels de l'Agence de service et de paiements, ils n'ont pas supporté la réponse : attendre, encore attendre, toujours attendre. Quelques poteaux ont été cassés quand les tracteurs ont manoeuvré sur le parking pour vider une remorque de bois sur le perron de l'Agence, le tout sous les yeux des policiers qui ont menacé d'intervenir sans toutefois passer à l'acte, la casse étant limitée.