Lézignan-la-Cèbe fête son oignon doux.

Ceba en occitan veut dire oignon. Et depuis 400 ans, Lézignan-la-Cèbe, au coeur du département de l'Hérault, compte des producteurs d'oignons . Mais pas n'importe lesquels : des oignons craquant sucrés et qui peuvent atteindre 2kg. Ce samedi, on va pouvoir les déguster à la foire à l'oignon doux.

Avant-guerre, toutes les familles de Lézignan-la-Cèbe cultivaient ces oignons pour un revenu d'appoint. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une dizaine de producteurs installés sur Lézignan ou dans les villages voisins. La récolte s'effectue entre juin et mi-août et les oignons qui ne se conservent pas sont aussitôt vendus dans tout le département de l'Hérault. Les producteurs qui se sont regroupés en association cherchent aujourd'hui à convaincre d'autres agriculteurs de se lancer dans la culture de ces oignons doux. Didier Gadéa, le président de "La Cèbe de Lézignan" détaille les spécificités de cette plante potagère si particulière.

Les Templiers auraient ramené ces graines d'oignon.

A Lézignan, on cultive la "ceba" depuis 400 ans.

Didier Gadéa, le président de "La Cèbe de Lézignan". © Radio France - Gaëlle Schüller.

Les producteurs d'oignons de Lézignan doivent faire face à la concurrence des viticulteurs et des promoteurs immobiliers. Mais pas seulement.

Pas d'eau, pas d'oignon.

Pas facile de produire des oignons doux de Lézignan

L' association de producteurs qui a déposé la marque et le logo "la Cèbe de Lézignan" à l'INPI, Institut National de la Propriété Industrielle, cherche aujourd'hui à obtenir le label AOP, Appellation d'Origine Protégée pour assurer son avenir.. Ce samedi, pour la 9ème foire à l'oignon doux, on peut découvrir une cébière (un champ d'oignons) participer au concours de la plus grosse cèbe ou tout simplement déguster une soupe à l'oignon de Lézignan.