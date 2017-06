A Libourne, une fête du vin dans l'intimité

Organisée une année sur deux, comme Bordeaux fête le vin, la manifestation libournaise n'a ni l'aura, ni l'attractivité de sa grande sœur. Mais veut capitaliser sur des recettes plus locales pour séduire producteurs et visiteurs.

"Si on a lieu les années impaires, c'est pour ne pas faire d'ombre à Bordeaux", explique en souriant Jean-Jacques Rodriguez, directeur de l'office de tourisme du Libournais, organisatrice de la manifestation. Pourtant, lorsque l'on regarde les allées entre les stands installés devant la sous-préfecture, elles paraissent quelques peu désertées. Avec 7 000 visiteurs attendus sur trois jours (puisque l’organisation a prévu 7 000 verres destinés à la dégustation), on est très loin des 520 000 qui se sont rendus sur les quais de Bordeaux en 2015.

Des vins de la Rioja représentés

Mais cette dimension plus modeste est assumée, et plaît aux producteurs. Cette année, outre les 10 appellations du syndicat Saint-Emilion - Pomerol - Fronsac déjà présentes l'an dernier, se sont ajoutées les appellations locales Graves de Vayres et Castillon - Côtes de Bordeaux. Et le festival prend également l'accent espagnol avec la présence de producteurs de la Rioja, venus de la ville de Logroño, jumelée à Libourne. Tous étaient unanimes pour dire que cette atmosphère plus intime permet de davantage discuter, et conseiller les clients.

Les allées du festival n'ont pas fait le plein ce samedi. © Radio France - Thomas Coignac

Côté visiteurs d'ailleurs, c'est un public connaisseur, pour la plupart venus de Libourne, ou de ses environs qui était au rendez-vous. Et qui appréciait également le côté "ultra-local" de cette manifestation, qui met en valeur des vins du Libournais. Même si certains ont regretté le manque de monde, ou des tarifs trop élevés pour déguster (même si l'entrée est gratuite), l'ambiance générale était plutôt bon enfant. Les nouvelles animations (cours de dégustation, village du livre, atelier lecture...), et les concerts, avec notamment Ben l'oncle Soul ce samedi soir ,ont contribué a faire grandir le festival. En attendant, peut-être un jour, qu'il concurrence plus directement Bordeaux fête le vin.