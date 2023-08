Licence obligatoire pour pêcher le poulpe dans le Finistère

Pour pêcher le poulpe à partir de vendredi 1ᵉʳ septembre dans le Finistère, il faut une licence ! Décision des professionnels eux-mêmes, elle est octroyée par le Comité départemental des pêches sous conditions. Il faut justifier avoir déjà pêché le poulpe entre le 1ᵉʳ janvier 2021 et le 30 septembre 2022 ou bien s'installer. Il y a même deux licences : l'une pour le Finistère nord (qui s'arrête au Cap de la Chèvre, au niveau de Crozon) et une pour le Finistère sud qui englobe aussi la baie de Douarnenez.

Il n'y a pas de limitation du nombre de licences pour cette année, car il s'agit dans un premier temps de comptabiliser le nombre de bateaux sur zone. Car le poulpe, décrié pour manger du homard, a tout de même rempli des trésoreries.

Si en 2021, les poulpes étaient très nombreux dans le Morbihan, ils l'étaient moins l'an dernier - mais davantage dans le Finistère, au sud, mais aussi de plus en plus dans le nord. Résultat : "Des bateaux morbihannais et de Loire-Atlantique sont venus dans le Finistère sud", constate Morgane Ramonet, qui gère le dossier pour le Comité des pêches du Finistère. "Donc, entre les nouveaux bateaux, les changements d'activité des bateaux qui étaient plutôt au filet ou à la ligne, ça faisait beaucoup de monde à gérer, beaucoup de conflits sur zone. Et donc on en est arrivé à une demande de la part des professionnels, à ce qui est une mise en place d'une licence pour gérer la pêcherie".

La pêche au poulpe a "sûrement sauvé beaucoup de pêcheurs"

Parce que la pêche au poulpe "a sûrement sauvé beaucoup de pêcheurs, en tout cas en 2021-2022, parce que c'est une espèce qui s'est vendue entre huit et dix euros le kg, en criée, quand on sait que le maquereau, peut se vendre autour de trois à quatre euros le kg. Et il y avait beaucoup de tonnages. Ça a vraiment amélioré les trésoreries de petits bateaux, ceux de moins de 10-12 mètres en pêche côtière."

Autre souci, garder une diversification de la pêche. Car si le poulpe s'est apparenté à une poule aux œufs d'or, il ne s'agit pas de garder tous ces œufs dans le même panier. "Il faut conserver les activités historiques, notamment la drague sur les Glénan, de la drague à coquillages. Certains professionnels veulent aussi avoir la place pour continuer à pêcher au filet, à la ligne." Il faut aussi que les consommateurs s'y retrouvent, car les Français consomment très peu de poulpe. 95 % de la pêche est exportée vers les pays du sud de l'Europe. "Dans les criées comme Concarneau qui font venir énormément de poissonniers ambulants, quand il y a que du poulpe à acheter, eux ne s'y retrouvent pas, ils n'achètent pas car ils n'ont pas de clients. Il leur faut du poisson sur les étals."

Sans compter les dangers d'une monopêche. Que va devenir le poulpe, peut-il migrer ? Le Morbihan a constaté une baisse du nombre de poulpes cette année, au contraire du nord Finistère.

