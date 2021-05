Licences de pêche à Jersey : "Nous n'avons aucun intérêt à rester brouillés avec la France"

Les conditions dans lesquelles vous avez attribué les licences autorisant les bateaux français à continuer de pêcher dans les eaux de Jersey ont provoqué la colère des professionnels. Vous y attendiez-vous?

Grégory Guida : Nous sommes très étonnés de cette réaction. L'accord signé entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne précise, concernant la pêche et les eaux de Jersey, que "l'effort de pêche doit rester identique à celui constaté avant le brexit, en autorisant les navires à pêcher en fonction de l'ampleur, et de la nature réelle de l'activité de pêche dont il peut être démontré qu'elle a été exercée au cours de la période comprise entre le 1er février 2017 et le 31 janvier 2020". En clair, les négociateurs ont dit : les pêcheurs français qui pêchaient à Jersey doivent continuer de pêcher dans les mêmes conditions. Et nous sommes d'accord avec cela.

Les bateaux doivent nous donner les preuves de l'intensité de leur activité passée dans nos eaux. (...) L'administration française nous a envoyé des horreurs!

En l'occurrence, certains pêcheurs estiment qu'ils pêchaient 200 jours par an dans les eaux de Jersey et qu'aujourd'hui ils ont droit à moitié moins de jours. Comment l'expliquez-vous?

GG : Le problème, c'est que les bateaux doivent nous donner les preuves de l'intensité de leur activité passée dans nos eaux. Or les données des pêcheurs ont été transmises à l'administration française, puis à l'Europe, avant d'être envoyées aux autorités anglaises qui nous les retransmettent. Et ce qu'on a reçu était de très mauvaise qualité. L'administration française nous a envoyé des horreurs : des documents manquants, ou dupliqués, des bateaux avec juste les 10 jours minimum pour émettre les licences sans informations supplémentaires pour déterminer l'importance de leur activité annuelle dans nos eaux. C'est presque du sabotage! Mais nous sommes tenus d'émettre les licences sur la base de ces documents. Donc si des pêcheurs ont d'autres éléments à nous communiquer, nous serons ravis de revoir leurs licences. Qu'ils nous les transmettent directement puisque visiblement, le trajet Paris-Bruxelles-Londres, ça ne marche pas bien!

On ne peut pas nous forcer à ne pas respecter les termes de l'accord!

Les autorités françaises réagissent de manière virulente. Jersey est accusée de ne pas respecter l'accord de pêche issu du Brexit. La ministre de la mer Annick Girardin a menacé l'île de représailles sous la forme d'une interruption de l'alimentation de Jersey en électricité. Qu'est ce que ça vous inspire?

GG : C'est extraordinaire et on ne comprend pas ce que la ministre essaie d'obtenir car la France dépend de l'Union européenne. Donc à moins que vous fassiez un "frexit" on ne peut négocier directement. Il y a un accord que nous respectons à la lettre. C'est vraiment dommage de voir cette animosité. On ne peut pas nous forcer à ne pas respecter les termes de l'accord!

La situation est-elle définitivement bloquée?

GG : Je le répète, nous avons besoins de documents, de preuves, pour donner les droits de pêche aux bateaux français. Le 1er mai est passé mais si les pêcheurs français ont des éléments supplémentaires à nous transmettre, ils sont toujours les bienvenus et nous reverrons leurs licences. Nous n'avons aucun intérêt à rester brouillés!