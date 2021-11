Licences post-Brexit : les pêcheurs retardent le départ du ferry en le bloquant dans le port de Ouistreham

Les pêcheurs normands ont retardé ce vendredi de quelques minutes le départ du ferry à la gare maritime de Ouistreham. Une action coordonnée avec leurs collègues de Saint-Malo et de Calais pour faire pression dans le conflit qui oppose Londres et Bruxelles sur les licences de pêche depuis le Brexit.

"We want our licences back". Les pêcheurs normands ont tapé du poing sur la table ce vendredi. Tout comme leurs collègues bretons à Saint-Malo et des Hauts-de-France à Calais où des actions coordonnées ont été menées. A Ouistreham en début d'après-midi, ils ont retardé le départ du ferry en le bloquant en mer avec plusieurs bateaux venus de Port-en-Bessin et Cherbourg. Et à terre, en barrant l'accès de la gare maritime avec un camion.

Pour mettre la pression sur Bruxelles et Londres pour l’obtention des licences de pêche, les pêcheurs normands bloquent le départ du ferry à Ouistreham © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Cinq chalutiers sont arrivés au loin de Port en Bessin et de Cherbourg pour se positionner devant le ferry prêt à appareiller pour Portsmouth. A terre, les banderoles ont été déployées, les fusées de détresse lancées et un camion a barré l'entrée de la gare maritime.

Wilfried Roberge, patron pêcheur du Vauban à Port en Bessin, est là en solidarité avec ses collègues. "Moi j'ai mes licences pour pêcher dans les eaux anglaises, mais le conflit va tous nous pénaliser, car ceux qui ne pourront pas aller y pêcher vont venir dans le bas de la Manche et il n'y aura pas de la place pour tout le monde" explique-t-il. Parmi la cinquantaine de pêcheurs regroupés devant le feu de palette, des Calvadosiens mais aussi des pêcheurs venus de la Manche. Grégory Guenon, jeune patron du Saint Andrews basé à Granville est écœuré. "Je viens d'acheter mon bateau, je n'ai pas de licence, il faut qu'on se fasse entendre !".

"On peut se coordonner sur la façade Nord pour bien vous emmerder !"

Se faire voir, et agir ensemble sur le littoral Nord Ouest, comme l'explique Dimitri Rogoff, le président du comité régional des pêches, les Britanniques doivent entendre l'avertissement. "C'est un coup de semonce pour leur dire : on peut se coordonner sur la façade Nord pour bien vous emmerder ! En ce moment, vous pinaillez sur nos licences de pêches, nous on peut empêcher le poisson britannique de venir en France. Parce-que ce poisson il vient en grande partie par car ferry !"

Dimitri Rogoff, le président du comité régional des pêches de Normandie, aux côtés de Wilfried Roberge, patron du Vauban basé à Port-en-Bessin. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Une trentaine de camions n'auront pas pu embarquer à bord du ferry qui a appareillé avec quelques minutes de retard.