Lignières : la chèvre cou clair du Berry ira t-elle un jour au salon de l'agriculture ?

Ils se battent pour faire reconnaître une race berrichonne de chèvre et peut-être un jour ainsi pouvoir participer au salon de l'agriculture à Paris. L'association pour le renouveau de la chèvre Cou Clair du Berry a été créée il y a vingt ans. Une chèvre qui a pourtant d'énormes qualités. Valérie Vreven, présidente de l'association pour le renouveau de la cou clair du Berry en possède cinq chèvres : " C'est une chèvre au pelage clair devant et sombre à l'arrière. Elle peut être soit déclinée en blanc, soit déclinée en marron. Il faut que les pattes soient noires, qu'elle présente une petite virgule noire sous l'oeil, et les cornes doivent être divergentes. Elles doivent partir sur le côté. "

Les cou clair du Berry sont bicolores © Radio France - Michel Benoit

Une race rustique capable de rester dehors toute l'année, et donc susceptible de mieux résister aux maladies du pied comme le piétin. La cou clair du Berry donne moins de lait mais il est plus riche et donc parfait pour le fromage. Aujourd'hui, la priorité de l'association est de rendre les animaux plus purs : " On est à une population d'environ 400 individus " rappelle Valérie Vreven. " Mais seuls 150 individus sont au- dessus de 75 % de gêne cou clair. Notre gros travail aujourd'hui, c'est de trouver des éleveurs, et cela peut être des particuliers, qui prennent des animaux pour les faire se reproduire. Le but est d'augmenter le pourcentage cou clair. "

L'association recherche des éleveurs susceptibles de faire de la reproduction de cou clair du Berry pour en stabiliser la génétique. © Radio France - Michel Benoit

La cou clair du Berry est également parfaite pour débroussailler les espaces naturels, et remplacer les tondeuses thermiques : " Il faut savoir qu'une chèvre est un animal cueilleur. Il lui faut de l'herbe, mais ce n'est pas sa nourriture de base. Dans l'absolu, elle devrait passer 80 % de son temps à lever la tête pour manger et donc à débroussailler. La cou clair du Berry est une chèvre qui attire l'oeil et elle est donc parfaite pour l'éco-pastoralité, pour entretenir les espaces naturels ou communaux. "