Limitation des prélèvements d'eau dans la Têt : le monde agricole redoute "une catastrophe"

La décision est tombée en fin de semaine dernière. Saisi par l'association France Nature Environnement, le Tribunal Administratif de Montpellier vient d'annuler une dérogation jugée vitale par de très nombreux producteurs de fruits et légumes. Ils bénéficiaient jusqu'ici d'une dérogation pour utiliser l'eau de la Têt dans les cultures pendant l'été à condition de laisser un débit minimal de 600 litres par seconde. Désormais aucun prélèvement ne pourra être effectué en dessous d'un débit de 1500 litres par seconde.

ⓘ Publicité

"C'est une catastrophe" estime Fabienne Bonet, la présidente de la Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Orientales. "Ça veut dire que si on traverse un été tel qu'on vient de le connaitre on ne pourra plus irriguer. C'est un péril pour de nombreuses exploitations". Six canaux sont concernés en aval du barrage de Vinça. Cela représente 10 000 adhérents dont 1500 agriculteurs mais aussi de nombreux particuliers.

A l'Etat de faire appel... ou non

Pour Bruno Vila, le président de la FDSEA 66, "cette décision va entrainer la mort de nombreux vergers". "C'est irresponsable ! On a vu cet été qu'on a réussi à concilier l'usage de l'eau malgré les faibles précipitations et il n'y a pas eu de problèmes particuliers. Avec des attaques comme celles-ci on aura bientôt plus d'agriculture dans notre département !"

Même sentiment chez David Massot qui exploite 180 hectares de pêchers entre Thuir et Millas : "Je ne suis pas sûr de pouvoir arroser mes arbres l'an prochain... Ce sont des gens extérieurs au département qui viennent nous expliquer comment on doit faire. Ils n'y comprennent rien ! On ne prend pas en compte les spécificités météo du département"

Chambre d'agriculture et syndicats agricoles pressent maintenant l'Etat de faire appel du jugement. C'est le ministère de la transition écologique qui prendra la décision.