Limoges : 200 agriculteurs manifestent pour demander une PAC en faveur des petits exploitants.

Une Politique agricole commune en faveur des petits exploitants. Voilà ce que demandent les 200 manifestants réunis à Limoges en ce mercredi 14 avril. Ils sont venus de toute la région Nouvelle-Aquitaine et ont même été rejoints par des éleveurs d'Ariège, du Lot, et d'Aveyron.

Les agriculteurs de la Confédération paysanne ont étalé une botte de foin devant l'Agence de service et de paiement de Limoges. Il s'agit de l'organisme qui verse les aides de la PAC dans la région. Quelques-uns s'y sont introduits avant d'être évacués par les forces de l'ordre.

"On demande une PAC plus juste, mieux repartie et redirigée vers les plus petits paysans." réclame Thomas Gibert porte parole de la confédération paysanne du 87. "La PAC doit être un levier pour changer de système, pour permettre aussi de relever les défis environnementaux et faire la transition agro-ecologique"

En France, le gouvernement compte finaliser d'ici l'été son "plan stratégique national", c'est-à-dire la déclinaison française de la PAC qu'il devra ensuite soumettre à Bruxelles.