Limoges : la coordination rurale s'invite au magasin Métro pour vérifier l'origine des viandes

La coordination rurale a mené une opération coup de poing ce mardi à Limoges en s'invitant dans le magasin Métro, l'enseigne qui fournit les restaurateurs et les collectivités. Une trentaine de paysans se sont dirigés vers le rayon viandes. Leur objectif : vérifier l'origine des viandes vendues à deux pas de l'abattoir de Limoges .

Une action bien ciblée car selon le président de la coordination rurale de la Haute Vienne , Patrick Blanc, on ne peut plus laisser faire de telles pratiques. "On s'est aperçu que chez Métro ils vendaient de la viande de Hongrie, de Pologne, de Tchécoslovaquie... alors qu'ils prétendent être proches des éleveurs et faire seulement de la vente locale" explique t-il et c'est pour cela qu'ils ont tenu à venir vérifier par eux mêmes.

Des membres de la coordination rurale vérifient avec minutie l'étiquetage des viandes © Radio France - Françoise Ravanne

Lors de son opération de vérification, la coordination rurale a constaté que certains agneaux provenaient du Royaume-Uni et de Nouvelle-Zélande et que pour le boeuf , l'origine n'était pas toujours bien précisée. Les paysans ont pu s'entretenir dans le calme avec le directeur du magasin Métro.