Limoges : la société Plainemaison veut voir la Limousine concurrencer l'Angus et le bœuf de Kobe

Depuis plusieurs années, la société Plainemaison cherche à développer le bœuf persillé de race Limousine à Limoges. L'idée étant de concurrencer les stars du marché, Angus et bœuf de Kobe, y compris dans les plus grands restaurants français.

C'est un travail de longue haleine débuté en 2012 par la société Plainemaion à Limoges et qui s'est accéléré avec la création de la marque Or Rouge en 2016. Le grossiste en viande veut améliorer et accélérer sa production de bœuf de race Limousine en persillé. Celle où le gras est dans le maigre ce qui donne un goût très prisé à travers le monde. Historiquement, il n'y en a pas au sein de la race Limousine où le gras est sur les côtés du morceau de viande. Sur ce marché très haut de gamme, l'Angus ou le bœuf de Kobe se partagent la part du lion. Y compris chez les bouchers et restaurateurs français.

On a une superbe race Limousine qui a tout pour elle

La race Limousine y a pourtant une carte à jouer selon Séverine Bru, chargée du marketing et de la communication à Plainemaison :"En restauration, majoritairement, vous ne trouviez pas de viande Limousine sur les belles tables. Vous aviez la possibilité d'avoir de l'Angus et toutes ces races étrangères avec du fort marketing et de la notoriété. Hors en France, on a une superbe race avec la Limousine, qui a tout pour elle, mais qui manquait justement de persillé pour venir concurrencer ces viandes à forte notoriété."

Pour développer son offre de persillé, Plainemaison travaille quasi exclusivement avec des éleveurs du Limousin et donc des animaux qui savent ce que vivre dehors veut dire - @Beauvallet-Plainemaison

Pour réussir à développer le bœuf persillé de race Limousine, le grossiste limougeaud multiplie les recherches depuis des années. Et ce n'est pas terminé selon Jérôme Tondusson, le directeur de Plainemaison à Limoges :"D'abord, nous avons fait le tour du monde pour voir ce qui existe ailleurs. On a ensuite lancé notre propre étude sur un cheptel de 100 bêtes. Cela porte beaucoup sur l'alimentation. Pour savoir quels ingrédients favorisent le développement du persillé. Le massage des animaux y participe aussi, c'est pourquoi nous avons des brosses à l'étude. Cela passe également par la qualité de l'élevage mais aussi de l'abattage. C'est tout une filière qui fera de la Limousine une viande d’excellence. On a déjà des garanties sur la jutosité, la tendreté et le goût du produit. Mais on veut faire encore mieux."

Plainemaison espère au moins doubler ses ventes de persillé

Pour s'assurer de la qualité de son bœuf persillé, la société limougeaude travaille avec des chercheurs de l'Inra. Les derniers résultats doivent tomber dans les prochains mois. Si ils ne sont pas satisfaisants, Plainemaison poursuivra ses recherches pour encore améliorer son offre. Si ils sont bons, le grossiste pourra communiquer auprès des professionnels, boucheries artisanales comme restaurateurs. Pour le moment, il débite entre 15 et 18 bêtes en persillé par semaine. L'objectif est de monter à une quarantaine de carcasses hebdomadaire le plus rapidement possible, notamment pour assurer une production constante à sa clientèle.