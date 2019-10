Limoges Métropole a ouvert son 1er pôle de maraîchage à Verneuil sur Vienne

Verneuil-sur-Vienne, France

Cinq ans déjà que Limoges Métropole a lancé son projet de ceinture maraîchère autour de la ville centre mais les choses s'accélèrent. Cet été, le 1er pôle maraîchage porté par l'agglomération a ouvert sur la commune de Verneuil sur Vienne. Un 1er porteur de projet s'est lancé. Avec la sécheresse de ces derniers mois, ce n'était pas facile pour lui de démarrer les cultures. Mais en cette fin de mois d'octobre, tout va bien. Les légumes poussent. Blettes, épinards, fenouil ou encore salades. Carlos Campos semble heureux. Il faut dire que l'aide apportée par la Communauté Urbaine est un véritable plus pour débuter, avec des loyers bas pour sa parcelle d'un hectare et tous les outils mis à disposition, notamment une serre de 500 mètres carrés.

Un loyer bas et tout le matériel est mis à disposition

Le site comporte plusieurs équipements collectifs. Un système de collecte de l'eau de pluie et d'irrigation, un tracteur et ses outils tractés, un container frigorifique et des containers individuels de stockage, ou encore un bungalow pour se restaurer et s'occuper des tâches administratives. Des toilettes sèches vont être installées et une clôture. Les chevreuils s’intéressent déjà de très près aux choux de Carlos... Sachant que ce site est déjà en cours de certification Agriculture Biologique. Comme les futurs locataires des deux autres emplacements du pôle de Verneuil, Carlos pourra rester au maximum 3 ans. L'idée étant qu'au fil du temps, les charges qu'il doit payer augmentent et se rapprochent peu à peu de la réalité de ce qu'ils devra débourser quand il sera totalement autonome sur ses propres parcelles.

Limoges Métropole cherche encore des porteurs de projets en maraîchage

Il ne pourra évidemment pas fournir à lui seul toutes les demandes en légumes. Son installation n'est qu'une 1ère étape. L'agglomération cherche de nouveaux porteurs de projets mais aussi de nouvelles terres à acheter pour développer le concept de ceinture maraîchère. Pour l'instant, le secteur compte entre 10 et 15 agriculteurs qui ont fait du maraîchage leur activité principale. Cela représente environ 20 hectares alors que pour fournir les quelques 200 mille habitants de l’agglomération de Limoges, il faudrait entre 450 et 600 hectares entièrement consacrés au maraîchage ! Il y a encore beaucoup de travail. Mais les choses avancent. D'ailleurs, les 1ers légumes d'hiver vont arriver. Carlos va pouvoir assurer ses premières livraisons aux cantines scolaires qui lui ont passé commande.