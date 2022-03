Limoges : pêche pluvieuse, pêche heureuse pour l'ouverture de la saison de la truite

Xavier repart la mine fermée avec son imperméable sur le dos et les chaussures toutes trempées : "On a connu meilleure ouverture. Samedi, le vent a rendu la pêche impossible et la pluie le dimanche a été omniprésente mais on garde le moral !"

Un peu plus loin, au bord du ruisseau l'Aurence à Limoges, Jean-Louis pêche toujours. Lui, c'est au toc. Il laisse dériver son appât au fil du courant. Cet amateur n'aurait raté l'ouverture pour rien au monde : "Chaque année c'est une montée d'adrénaline. Le pêcheur de truites, il faut se dire qu'il est privé de pêche pendant six mois. Le jour J, c'est effectivement le plaisir de retrouver la rivière, de voir comment elle a évolué, d'entendre le bruit de l'eau tout simplement".

Un retour à la nature qui fait un grand bien à cet amoureux des cours d'eau. "On revient observer tous les animaux, tout à l'heure, un écureuil était juste en face. Surtout on peut enfin nos truites limousines. Quand on les retrouve on se dit : "C'est bon, il en reste quelques unes". C'est bon pour l'avenir…"

La pêche attire de plus en plus d'adepte

Jean-Louis est confiant pour cette saison, les truites seront au rendez-vous. "On a eu des bonnes conditions pendant l'hiver, ce qui fait que sur certains secteurs, il y a eu des reproductions satisfaisantes."

Cette saison, les amateurs vont donc être encore nombreux sur le bord de berges surtout que l'activité attire de plus en plus. "Les jeunes surtout", se félicite Jean-Louis. "On en voit beaucoup ces derniers temps, c'est un phénomène de mode dans les milieux urbains. C'est essentiel car le pêcheur est le premier à être attentive aux changements sur nos cours d'eaux." En dépit de la pluie, Jean-Louis a finit par sortir une truite fario de 28 centimètres.

Une truite fario de pisciculture de 28 centimètres. Oh la belle prise !

La saison de la truite s'annonce bonne et pour les détenteurs de la carte cette pêche est autorisée jusqu'au dimanche 19 septembre.